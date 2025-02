Lalatović: Kada je ranjiv, Partizan je najopasniji

Trener fudbalera Vojvodine Nenad Lalatović rekao je danas da njegova ekipa mora da bude oprezna u predstojećoj prvenstvenoj utakmici protiv Partizana, za koga je ocenio da je najopasniji kada je ranjiv.

„Kada igrate protiv Partizana svi znate da je to veoma teška utakmica. Kada je ranjiv, onda je Partizan najopasniji. To je veliki klub, sa bogatom tradicijom, koji ima sjajan tim. Analizirali smo utakmicu protiv Spartaka i Partizan me je iznenadio, jer je odigrao veoma dobro. Pri rezultatu 0:0 su propustili tri stopostotne šanse, posle su primili ta dva gola, ali posle nastavili da stvaraju prilike, sigurno su imali pet, šest koje je bilo teže promašiti nego dati. To pokazuje da moramo da budemo oprezni“, rekao je Lalatović, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri Vojvodine igraju u subotu od 18.30 na svom terenu protiv Partizana, utakmicu 22. kola Super lige Srbije.

„Iako Partizan ima određenih problema, ima sjajne igrače. Ako budemo igrali kao u prvom poluvremenu u Kruševcu, onda nemamo čemu da se nadamo. Ako odigramo kao drugo poluvreme, možemo da se nadamo dobrom rezultatu. Fali nam ta jedna utakmica protiv Rubina od 90 minuta sa priprema, koja je odložena zbog nevremena, tako da nam nedostaje jedan ovakav meč“, naveo je trener novosadske ekipe.

On je rekao da nestrpljivo čeka utakmicu protiv crno-belih i pozvao je navijače da ispune stadion „Karađorđe“.

„Očekujem da budemo lokal patriote i da podržimo Vojvodinu jer smo domaćini i igramo u našoj kući. Potrebna nam je podrška navijača. Želimo da odigramo ovaj meč za njih, za Novi Sad i za našeg predsednika kluba Dragoljuba Zbiljića i da ćemo sve od sebe da sve učinimo srećnim i ponosnim. Novi Sad zaslužuje jednu veliku pobedu“, naveo je Lalatović.

On je dodao da ekipa u odličnom raspoloženju dočekuje ovaj meč i otkrio da neće moći da računa na Crnomarkovića, Savićevića i Veličkovića.

„Svesni su da je Partizan veliki i neugodan protivnik, koji ima igrače koji nisu slučajno tu. Izuzetno ih cenimo i poštujemo kao rivala, ali mi smo Vojvodina i na našem stadionu moramo da idemo uvek na pobedu. Lazar Romanić je dobio jak udarac u Kruševcu, koji sam i ja čuo gore u loži i uplašio sam se da mu nije pukla jagodična kost. Srećom, dobro je, bilo mu je nekoliko dana zatvoreno oko, ali je poslednja dva dana trenirao sa ekipom i u konkurenciji je za tim“, rekao je.

Kapije stadiona biće otvorene dva sata pre početka utakmice, a fudbalski klub Vojvodina pozvao je gledaoce da svoj klub bodre sportski i u duhu fer-pleja, izbegavajući bilo kakvo nedolično i neprikladno ponašanje.

Vojvodina u utakmicu ulazi kao šestoplasirana sa 31 bodom, a Partizan je drugi sa 42.

(Beta)

