Lalović: Srbija već osvojila zlato organizacijom SP u rvan

BEOGRAD – Svetsko prvenstvo u rvanju počinje sutra u Beogradu i trajaće do 18. septembra, a predsednik Svetske rvačke federacije Nenad Lalović istakao je da je Srbija već osvojila zlatnu medalju za organizaciju turnira.

„Srećan sam da sam u rodnom gradu. Velika čast za moju zemlju, za moj grad, za moje prijatelje iz Srbije iz rvačkog sveta. Čast nam je da smo domaćini najboljim takmičarima sveta. Moja očekivanja su da imamo perfektno prvenstvo sa sjajnim rvanjem, sjajnom publikom. Uvek podižemo lestvicu malo više sa svakim novim šampionatom, ali to je naš posao i nadam se da ćemo imati sjajan šampionat u kom ćemo svi uživati. Mi smo danas među 10 najgledanijih sportova u svetu i ne možemo da idemo dole, a ispred nas je devet mesta. Zahvaljujući organizatorima, Rvačkom savezu Srbije i Organizacionom komitetu, sigurni smo da će ovo biti najuspešniji šampionat dosad. Srbija je već osvojila zlatnu medalju u organizaciji ovog turnira, to je veoma važno“, izjavio je Lalović na konferenciji za medije u Beogradskoj Areni.

On je objasnio zašto neće biti ruskih takmičara na šampionatu u Srbiji.

„Da biste razumeli položaj Svetske rvačke federacije morate znati šta su sankcije, a šta su preporuke Međunarodnog olimpijskog komiteta za ruske sportiste. Sankcije su da nema zastave, boja, zastave, himne. Rat je započet mesec dana po završetku Olimpijskih igara i Paraolimpijskih igara. Preporuka je da ruski takmičari ne učestvuju je prihvaćena od svih članica. To je zaštitna mera, bez obzira što će to veoma oštetiti ruski sport. Mnoge ruske ekipe kada su izrečene sankcije, su same otkazale učešće bojeći se za bezbednost svojih takmičara. Potom je MOK doneo odluku da Rusi ne učestvuju, a politika je bila jača od sporta. Sva takmičenja bi bila bojkotovana od organizatora takmičenja, sami sebe bi bojkotovali. Kad bi se Rusi danas pojavili, 40 zemalja ne bi učestvovalo“, rekao je Lalović.

Predsednik Rvačkog saveza Srbije Željko Trajković zahvalio se svima koji su pomogli da Srbija organizuje svetski šampionat.

„Posle više od godinu dana priprema dočekali smo početak Svetskog prvenstva, najveceg takmičenja u našem sportu, koje će biti održan u Srbiji. Veoma sam srećan jer je ovo kruna karijere za sve nas i za sve sportiste koji su osvajali medalje za Srbiju. Nadam se da će čitavv šampionat proći u najboljem redu. Želim da se zahvalim Vladi Srbije, OKS, Ministarstvu omladine i sporta, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Gradu Beogradu“, rekao je Trajković i dodao:

„Srbija je zemlja sporta, voli sport i ulaže u prave vrednosti i hvala svima koji su pomogli da se ovo prvenstvo održi. Ovakvi turniri nisu laki za organizaciju, ali sve je lako kad imate predsednika kao gospodina Nenada Lalovića. Nadam se da će svi gosti uživati u Beogradu i u borbama u Areni“.

Trajković nije želeo da prognozira broj medalja koji bi takmičari iz Srbije mogli da osvoje, ali je rekao da su svi spremni za takmičenje.

„Unazad na sedam poslednjih svetskih prvenstva, rvač iz Srbije su uzimali medalje. Rekord je bio tri u Budimpešti. Prognoze su interesantne, ali ja to izbegavam. Svi borci u grčko-rimskom stilu ravnopravno učestvuju u borbi za medalje. Svi mogu da osvoje medalje, nadam se da ćemo se radovati.

Posle 120 dana priprema, sigurno su dobro spremni“, rekao je predsednik Rvačkog saveza Srbije.

(Tanjug)

