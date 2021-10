Laporta: Kumana je trebalo otpustiti i ranije

BARSELONA – Barselona je i ranije trebalo da smeni Ronalda Kumana, rekao je u predsednik katalonskog kluba Đoan Laporta.

Holanđanin je dobio otkaz nakon poraza od Rajo Valjekana, drugog u nizu nakon što su Katalonci proteklog vikenda izgubili i od Real Madrida.

„Gledajući današnju situaciju, to bi verovatno bila najbolja odluka,“ rekao je Laporta na konferenciji za novinare na kojoj je predstavio Serhija Barhuana kao privremenog trenera.

„Sada je to lako reći, ali to su okolnosti koje su nas navele da cyekamo. Mislili smo da će Kumanu biti potrebno više vremena. Preuzimam punu odgovornost, ali situacija je došla do tačke koja je bila neodrživa,“ dodao je on.

Laporta se osvrnuo i na tvrdnje španskih medija kako će Ćavi Hernandez biti novi Barselonin trener, potvrdivši kako su pregovori uznapredovali, ali dogovor još nije postignut.

„On je prijatelj i uvek sam mislio da ce Ćavi jednog dana biti Barselonin trener. To mu je prioritet u životu. Ako postignemo dogovor, imaće našu punu podršku. Ćavijevo ime je u svim medijima, ali Barselona ima i druge opcije,“ poručio je Laporta.

Barcelona se trenutno nalazi na devetom mestu Primere sa 15 bodova, devet manje od vodećeg Real Sosijedada i šest manje od drugoplasiranog Real Madrida.

(Tanjug)

