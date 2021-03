Laporta ponovo na čelu Barselone, prvi cilj – ubediti Mesija da ostane

Fudbalski klub Barselona kasno sinoć dobio je novog predsednika pošto je Djoan Laporta pobedio na izborima, a njegov prvi zadatak biće da ubedi zvezdu tima Lionela Mesija da ostane na Nou Kampu.

Laporta je na izborima pobedio Viktora Fonta i Tonija Frejšu i tako nasledio klub koji se suočava sa velikim problemima koji uključuju ogroman dug i mogući odlazak Mesija na kraju sezone.

„Pre tačno 20 godina izvesni Leo Mesi debitovao je za Barselonin omladinski tim. Činjenica da je došao da glasa, zajedno sa svojim sinom, dokaz je Leo voli Barselonu, da smo svi velika porodica. Nadam se da je to znak da će ostati u klubu, to je želja svih nas. Zajedno ćemo ga ubediti da ostane“, rekao je Laporta.

Pravo glasa na izborima imalo je više od 11.000 članova kluba, a Laporta je dobio 5428 odsto glasova. Font je bio na drugom mestu sa 29,99 odsto, dok je Frejšu glasalo skoro devet odsto članova kluba.

Laporta je svoju novu stranicu u Barseloni otvorio u nedelju uveče izjavivši: „Idemo u Pariz (na revanš meč s Pari Sen Žermenom) da pokušamo da izborimo još jedan povratak“.

Djoan Laporta (58) je započeo svoj drugi mandat na čelu Barselone, gde je već bio od 2003. do 2010. godine. On će na toj funkciji ostati do 2026. godine.

Izbori su održani samo nekoliko dana pošto je prethodni predsednik kluba Djozep Marija Bartomeu proveo noć u pritvoru dok je katalonska policija istraživala moguće nepravilnosti tokom njegove administracije.

Bartomeu, koji je zajedno sa upravnim odborom krajem oktobra prošle godine podneo ostavku, negirao je optužbe.

(Beta)

