Legendarni Brazilac uživa u zatvoru, na turniru u malom fudbalu osvojio najneobičniji trofej (video)

Bivši najbolji fudbaler sveta Ronaldinjo provodi dane u paragvajskom zatvoru dok se čeka dozvola da se brani sa slobode.

Brazilac očaravajućeg osmeha vreme prvodi igranjem malog fudbala sa zatvorenicima. Njegova ekipa je u mini-turniru osvojila kao nagadu svinju od 16 kilograma.

🇧🇷⚽ SHOW DO R10! Time de Ronaldinho goleia por 11 a 2 e brasileiro é destaque de 'pelada' na prisão do Paraguai com cinco gols e seis assistências.

