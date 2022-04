Legendarni fudbaler doživeo tešku saobraćajnu nesreću, lekari mu se bore za život

Čuveni kolumbijski as Fredi Rinkon životno je ugrožen posle saobraćajne nesreće u Kaliju.

Kako javljaju lokalni mediji, on se, vozeći svoja kola, sudario sa minibusom i tom prilikom je teže povređen.Snimak udesa se potom pojavio na društvenim mrežama, a na njemu se vidi kako, dok Rinkon svojim vozilom ulazi u raskrsnicu, na njega naleće minibus.

Nedugo posle ove saobraćajne nesreće koja se desila u pet sati ujutru, na lice mesta došle su lekarske ekipe.

Vozač i putnici minibusa su prevezeni u jednu bolnicu, jer su prošli sa relativno lakim povredama, a slavni kolumbijski fudbaler u drugu, jer je bio u veoma zabrinjavajućem stanju.

Nekoliko sati kasnije, Imbanko klinika, u koju je smešten, oglasila se saopštenjem, koje je potpisao Laureano Kvintero, glavni lekar te ustanove:

– Zdravstveno stanje Fredija Rinkona je delikatno. On je u kritičnoj situaciji, jer je doživeo tešku povredu glave. Uskoro će biti operisan, a onda biti premešten u intenzivnu negu, naveo je pomenuti doktor.

Fredi Rinkon ima 55 godina i član je čuvene generacije kolumbijske reprezentacije u kojoj su svet fudbala oduševljavali i Rene Igita, Faustino Asprilja, Karlos Valderama…

Igrao je za 11 klubova u karijeri, a bio i član madridskog Reala od 1995. do 1997, dok je veći deo igračkih dana proveo što u kolumbijskom, što u brazilskom fudbalu, u kome je i „okačio kopačke o klin“ kada je drugi put stigao u Korintijans.

Former Real Madrid midfielder Freddy Rincon is in critical condition after a car accident last night in Cali, Colombia. pic.twitter.com/jH9XMsNtie

— Football España (@footballespana_) April 11, 2022