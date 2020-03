Legendarni fudbaler uhapšen zbog falsifikovanja pasoša (foto)

Legendarni fudbaler Ronaldinjo uhapšen je u Paragvaju zbog sumnje da poseduje falsifikovani pasoš. Jedan od najboljih igrača svih vremena zadržan je prilikom ulaska u zemlju sa paragvajskim pasošem.

Ronaldinho Arrested In Paraguay For Holding Fake Passport https://t.co/oRc85JWQr7 pic.twitter.com/8K19m98Cvp

Ronaldinjo i njegov rođeni brat Roberto uhvaćeni su da poseduju lažne paragvajske pasoše, iako su na njima pravi podaci o dvojici Brazilica.

Južnoamerički mediji prenose oprečne informacije. Prema nekim izvorima, Ronaldinjo je trebalo da učestvuje na humanitarnom događaju u Asunsionu, dok je prema drugim dobio poziv vlasnika kazina Nelsona Belotija i trebalo je da održi niz promotivnih događaja i fotografisanja sa navijačima.

Nekadašnjem fudbaleru Pari Sen Žermena, Barselone, Milana i mnogih drugih klubova, posle razgovora sa organima reda određen je pritvor u hotelu, uz obavezu da se javi istražnom sudiji.

Ronaldinho and his brother have been arrested for entering Paraguay with fake passports.

His fake passport shows his correct name, birthplace, and birthdate, but it falsely suggests that he’s a naturalized Paragauay citizen. [@Santula] pic.twitter.com/qOVEi7xPmi

