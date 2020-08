Legendarni Klif Robinson preminuo u 53. godini života (video)

Čuveni bivši NBA košarkaš Klif Robinson preminuo je u 53. godini života. Kliford Klif Robinson je imao prilično dugu profesionalnu karijeru tokom koje je u NBA ligi igrao punih 18 godina, prenose sportski mediji.

Njega je u NBA dovela ekipa Portland Trejlblejzersa, koja ga je birala u drugoj rundi sa univerziteta Konektikat, pa je u Portlandu i bio najbolji.

Cliff Robinson is also one of 3 players (w/ Sheed & Dirk) in NBA history with more than 1,000 3PTS, BLKS & STLS.

Best Game: 50 PTS (17/26 FG)

pic.twitter.com/L3e7pcO01l

