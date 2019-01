Legendarni teniser „BESAN“ na Novaka ;) (foto, video)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković priznao je da je verovao da može do istorijskog uspeha, čak i kada je imao problema zbog povrede lakta.

Srbin je pobedom nad Rafaelom Nadalom došao do rekodne sedme titule na Australijan Openu, čime je postao najuspešniji teniser koji se ikad takmičio na prvom Gren slemu, prestigavši Rodžera Federera i Roja Emersona.

Mats Vilander opisao je Novakovu igru u finalu kao ‘krajnji oblik savršenstva’.

Behind every great tennis player is a great team behind him 💯#AusOpen pic.twitter.com/KrpZLd8VhM

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2019