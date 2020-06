Legendarni teniser: Federer nije ni drugi najbolji svih vremena

Nekadašnji osvajač Vimbldona Pet Keš imao je veoma zanimljivo razmišljanje kada je govorio o najboljim teniserima u istoriji i ‘velikoj trojci’, a posebno se osvrnuo na Švajcarca Rodžera Federera.

Kada su ga novinari pitali ko je najbolji između Novaka Đokovića. Rafaela Nadala i Rodžera Federera, Australijanac je bio izričit:

– To je Đoković. To je jasno. Taj čovek je čudovište. Ostala dvojica su imala veliku prednost, ali on ih je sustigao. Teško možete zanemarite njegove pobede u međusobnim duelima.

I u pravu je jer Srbin ima bolji skor u odnosu na svoja dva najveća rivala: protiv Federera ima 27-23, a protiv Nadala 29 pobeda i 26 poraza.

Govoreći o Švajcarcu, Keš je rekao da je upravo taj odnos pobeda i poraza razlog zašto Federer nije najbolji teniser svih vremena.

– Svi govore da je Federer najveći svih vremena, ali za mene on čak nije ni na drugom mestu.Zašto? Pa ko god da je najbolji u istoriji, on mora da ima pozitivan međusobni skor protiv svojih rivala – istakao je legendarni Australijanac za “UBI Tennis“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.