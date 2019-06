Legendarni teniser otkriva ko jedini može da izazove Novaka (foto, video)

Legendarni nemački teniser Boris Beker rekao je da njegov sunarodnik Aleksander Zverev dostiže pravu formu u pravo vreme i da će predstavljati veliki problem Novaku Đokoviću u borbi za polufinale Rolan Garosa.

Đoković i Zverev je trebalo da se sastanu u sredu, ali je zbog kiše njihov meč pomeren za dan kasnije. Po sadašnjem programu, taj duel će biti igran od 14.30 na stadionu „Filip Šatrije“.

Beker je tri godine sarađivao sa Novakom, a sada kaže da ne očekuje da će srpski teniser imati lak posao u petom međusobnom susretu sa Zverevom. Trenutno je 2-2 u pobedama.

Two SF spots are up for grabs on Wednesday at #RG19!@thiemdomi @karenkhachanov @djokernole Alexander Zverev

