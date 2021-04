Lome se koplja oko Superlige,Roma i Bajern ne žele da učestvuju

Fudbalski klub Roma saopštio je danas da se čvrsto protivi Superligi Evrope i da ostaje posvećen italijanskom fudbalu i evropskim takmičenjima koja su otvorena za sve.

„Roma se snažno protivi ovom zatvorenom sistemu, jer je potpuno u suprotnosti sa duhom igre koju svi volimo“, navodi se u saopštenju Rome.

Dvanaest bogatih evropskih klubova postiglo je dogovor o osnivanju Superlige Evrope, a medju njima su i tri italijanska kluba – Juventus, Milan i Inter.

Predsednik Real Madrida i Superlige Florentino Peres rekao je da bi klubovi poput Rome ili Napolija mogli da budu pozvani da učestvuju u tom takmičenju, ali se čini da u Romi nisu zainteresovani.

„Neke stvari su važnije od novca i ostajemo apsolutno posvećeni italijanskom fudbalu i evropskim takmičenjima otvorenim za sve. Radujemo se nastavku saradnje sa Serijom A, Fudbalskim savezom Italije, ECA i Uefom na rastu i razvoju fudbalske igre u Italiji i širom sveta“, navela je Roma.

Čelnici Bajerna odbacili mogućnost učešća u Superligi

Predsednik fudbalskog kluba Bajern iz Minhena Herbert Hajner rekao je danas da članovi kluba i navijači jasno odbijaju učešće u Superligi Evrope, kao i da je želja kluba da se sve ekipe takmiče u Ligi šampiona.

„Naši članovi i navijači odbijaju Superligu. Naša je želja i cilj da evropski klubovi nastave da učestvuju u Ligi šampiona i da je razvijaju zajedno sa Evropskom fudbalskom unijom (Uefa). Bajern kaže ‘ne’ Superligi“, rekao je Hajner za klupski sajt.

Dvanaest bogatih evropskih klubova postiglo je dogovor o osnivanju Superlige Evrope. Dogovor su postigli Real Madrid, Barselona, Atletiko Madrid, Arsenal, Čelsi, Totenhem, Liverpul, Mančester siti i Mančester junajted, Juventus, Milan i Inter.

Liga će se igrati u „zatvorenom“ formatu, a činiće je ukupno 20 ekipa.

I izvršni direktor bavarskog kluba Karl-Hajnc Rumenige rekao je da Bajern neće biti učesnik te lige, kao i da se klub solidariše sa Bundesligom.

„Uvek nam je bilo veliko zadovoljstvo što smo mogli da igramo i predstavljamo Nemačku u Ligi šampiona. Svi se rado sećamo titule u Ligi šampiona 2020. godine, ne zaboravljamo taj radostan trenutak. Za Bajern je Liga šampiona najbolje klupsko takmičenje na svetu“, rekao je Rumenige.

Trener Sasuola ne želi u Milano zbog Superlige

Trener fudbalera Sasuola Roberto de Zerbi izjavio je danas da ne želi da igra protiv Milana, kluba koji je jedan od osnivača Superlige Evrope.

„Ne želim da igram protiv Milana jer su oni medju ova tri (italijanska) kluba u Superligi, ali ako me (izvršni direktor Djovani) Karnevali prisili, naravno, ići ću na gostovanje“, rekao je De Zerbi, preneli su italijanski mediji.

Sasuolo sutra gostuje Milanu u utakmici 31. kola Serije A. Utakmica se igra od 18.30.

„Toliko sam ljut da sam juče razgovarao o tome s momcima 30 minuta. Ljut sam jer je u nedelju izvršen državni udar. Za fudbal je to ekvivalent državnom udaru“, rekao je trener Sasuola i istakao da fudbal pripada svima.

„Objavili su izjavu u ponoć sa svojim novim veb sajtom. Bilo je to kao da su stavljali svoje zastave na teritoriju koju su oduzeli nekom drugom. To je kao da sin radnika ne može da sanja da postane hirurg, advokat ili lekar. Kao da su rekli detetu u školskom dvorištu, ta lopta je moja, uzimam je. Fudbal ima ulogu u društvu koja se razlikuje od ostalih sportova“, naveo je on.

De Zerbi je rekao da je u januaru mogao da pojača tim, ali da nije imao nijedan sastanak sa upravom o tome jer je bio svestan ekonomske situacije u klubu.

„Ako su ovi klubovi u dugovima, trebalo bi sebi da postave pitanje o tome kako vode svoje poslovanje…“, rekao je trener Sasuola.

„Tako sam ljut i to je nešto što prevazilazi platu i posao. Radi se o sferi vrednosti, osećanja, fudbalskog rivalstva i istorije italijanskog fudbala“, rekao je De Zerbi.

Sud u Madridu zabranio Uefi i Fifi da bilo šta preduzmu protiv Superlige

Privredni sud u Madridu zabranio je danas Evropskoj fudbalskoj uniji (UEFA) i Svetskoj fudbalskoj federaciji (Fifa) preduzimanje bilo kakve mere protiv pokretanja Superlige Evrope, proizilazi iz odluke u koju je uvid imala agencija Frans pres.

Odluka suda predstavlja prvu pravnu pobedu za to otcepljeno privatno takmičenje koje je otvorilo sukob u evropskom fudbalu.

U tom kontekstu Privredni sud broj 17 iz Madrida navodi da je „naredio Fifi i Uefi da se uzdrže od donošenja bilo kakvih mera ili preduzimanja akcija, ili izdavanja saopštenja kojim bi se sprečila ili otežala, direktno ili indirektno, priprema fudbalske Superlige“.

Dvanaest bogatih evropskih klubova postiglo je juče dogovor o osnivanju Superlige Evrope. Dogovor su postigli Real Madrid, Barselona, Atletiko Madrid, Arsenal, Čelsi, Totenhem, Liverpul, Mančester siti i Mančester junajted, Juventus, Milan i Inter.

Pored 12 osnivača, ligi će se pridružiti još tri ekipe, koje će takodje biti medju osnivačima, a ligu će popuniti još pet timova, koji će dobijati pozive za učešće.

Ovaj potez bogatih klubova izazvao je brojne negativne reakcije, pre svega Uefe i Fife, nacionalnih saveza, visokih državnika, kao i slavnih bivših igrača.

Iz Uefe i Fife najavili su da će ti klubovi snositi posledice, a iz same Superlige su juče poručili da su već pokrenuli pravne radnje kako bi zaustavili akcije koje za imaju za cilj sprečavanje pokretanja tog takmičenja.

