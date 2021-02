Loša vest iz Melburna: Đoković morao da otkaže turnire

Novak Đoković nije bio siguran da li će moći da nastavi takmičenje nakon povrede u trećem kolu Australijan opena, ali je ipak smogao snage.

I porazio je u osmini finala Miloša Raonića, a ono što je sada sigurno jeste da će najbolji igrač sveta napraviti pauzu od tenisa posle australijskog grend slema i povući se sa turnira na kojim je planirao da igra, kako je sam rekao danas.

– Ovo nisu idealni uslovi za mene. Mislim, definitivno sam se osećao bolje pre meča trećeg kola protiv Frica, nego nakon trećeg seta tog duela kada se desila povreda i celog današnjeg meča. Nekoliko sati pre nego što sam danas izašao na teren nisam znao da li ću uopšte igrati. Juče uopšte nisam udario lopticu. Pokušao sam da svaki sat iskoristim za oporavak i tako povećam šanse sebi za izlazak na teren, što se i desilo. Kao što sam već izjavio nakon meča, na terenu, da je bilo koji drugi turnir a ne grend slem, ne bih igrao. Ali to je grend slem, mnogo su mi važni takvi turniri u ovom periodu moje karijere. Kada igrate mečeve sa po pet setova i agresivnim potezima i kretnjama kakve ja pravim, to ne pomaže mnogo u oporavku od ovakve povrede, ali pomaže kombinacija lekova, tretmana, a takođe i malo volje uz dobar nivo podnošenja bola.

Ono što u ovim momentima godi Novaku jeste što se takmiči na grend slemu i ne mora odmah sutra ponovo na teren.

– Sada imam oko 40 sati do sledećeg meča, što je sjajno na grend slemovima. Dobijete taj dan, dan i po da izađete i stvarno se odmorite. Najverovatnije u ponedeljak ponovo neću trenirati, već se vratiti rutini oporavka i nadam se da će zaista biti bolje. U neku ruku, to je i kockanje, što mi je rekao i medicinski tim. Nepredvidivo je jer ne znam šta će mi se dogoditi kada sledeći put izađem na teren. Udarac te povuče… To je normalno. Ove odluke mogu doneti veću štetu nego što je trenutno, ali takođe može i sve da odvede u dobrom smeru. Međutim, to je nešto što ne mogu da znam, makar sve dok ne prestanem da uzimam lekove protiv bolova. Sve dok imam velike doze tih lekova, pretpostavljam da ću moći i da ga podnesem. Nezgodna stvar kod lekova protiv bolova je što oni sakrivaju šta se tamo zaista događa, ne osećate, ali se potencijalno pravi veća šteta.

Potom je Đoković ponovio kako će nakon Melburna napraviti pauzu od tenisa.

– Ali, opet, u redu mi je to što će se dešavati nakon turnira, jer ću iskoristiti vreme da se pravilno izlečim pre nego što se ponovo vratim mečevima.

Đoković je zatim upitan kolika bi mogla da bude pauza, ali i šteta što se tiče povrede i lekova:

– Dosta sam razgovarao sa svojim medicinskim timom, a i sa medicinskim osobljem Australijan opena. Svi oni pretpostavljaju da postoje veoma male šanse da napravim neku značajnu štetu na duži vremenski period. Dakle, rizik postoji da se povreda pogorša, ali oni ne misle da može da dođe do tog nivoa da ugrozi celu moju sezonu.

Đoković je potom detaljnije govorio koje bi turnire mogla da ugrozi trenutna situacija.

– Dakle, to će ugroziti evidentno turnire nakon Australijan opena, a koje sam verovatno razmišljao da igram. Onda ću morati da odvojim malo više vremena za odmor nego što je planirano, da se izlečim, oporavim i vratim na Tur. Međutim, to je nešto o čemu se tek razmišlja, zaista ne znam tačno ni šta će se dešavati sa povredom, a ni dokle ću otići ovde u Melburnu. Potencijalno je tu još tri meča, a na terenu će biti sve teže i teže, zaključio je Novak.

