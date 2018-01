Lotito: Sergej nije na prodaju, ne zanima me koliko nude

Predsednik Lacija Klaudio Lotito ponovio je danas da srpski fudbaler Sergej Milinković-Savić nije na prodaju, prenosi italijanski Korijere delo Sport.

„Ne zanima me kolika je njegova cena, on nije na prodaju. Njegova hrabrost i požrtvovanost me podsećaju na mene. Kada ga je otac ubeđivao da pređe u Fiorentinu, on se veh dogovorio sa nama, došao u klub i rekao da mu je Lacio jedina želja“, izjavio je Lotito i nagovestio da je cilj ove sezone plasman u Ligu šampiona.

Milinkoviću-Saviću ugovor sa Lacijom ističe 2022. godine, mnogi klubovi među kojima su Juventus, Pari Sen Žermen i Mančester Junajted su najozbiljniji kandidati za kupovinu srpskog reprezentativca.

Sergej je u Lacio stigao iz Genka u leto 2015. godine za ukupno 18 miliona evra (devet plus devet za otkup procenata), a procenjuje se da trenutno vredi između 100 i 150 miliona evra.

Za reprezentaciju Srbije debitovao je u novembru na prijateljskom meču protiv Kine, a potom je igrao i protiv Koreje.

(Tanjug)