Luis van Gal više nije selektor Holandije

DOHA – Selektor fudbalske reprezentacije Holandije Luis van Gal posle poraza od Argentine u četvrtfinalu Mundijala u Kataru saopštio je da više neće obavljati tu funkciju.

Holandija je poražena od Argentine u četvrtfinalu posle penala – 2:2 (4:3).

Holandski stručnjak je reprezentaciju vodio na 20 utakmica i do sinoć nije znao za poraz.

„Prvo i najvažnije, neču nastaviti dalje. Ovo je bio moj poslednji meč u trećem mandatu na selektorskoj klupi. Nismo izgubili nijedan meč, ne znam koliko smo dobili, ali možete da izguglate ‘Luj van Gal, holandski tim“, pa da sami vidite gol-razliku. Gledam sve na pozitivan način. Uz Englesku smo bili jedini neporaženi tim, a ni ovoga puta nismo poraženi. Bili su to samo jedanaesterci. Ono što ostavljam iza sebe je sjajna grupa momaka, ovo je bio vrlo složan tima, sa dosta talenta. To što nismo poraženi je s razlogom. Igrali smo i protiv najboljih reprezentacija, iako su one pre nas eliminisane u takmičenju“, izjavio je Van Gal sinoć na konferenciji za medije.

(Tanjug)

