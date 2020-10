Luka Jović optužen zbog kršenja samoizolacije

BEOGRAD – Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je sudu optužni predlog protiv fudbalera Reala iz Madrida Luke Jovića, kojim ga tereti zbog kršenja samoizolacije u Srbiji u martu ove godine.

Njemu se na teret stavlja krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima u vreme epidemije, precizirali su za Tanjug u tom tužilaštvu.

Optužnim predlogom tužilaštvo je sudu predlažilo da Joviću izrekne kaznu od šest meseci zatvora.

Krivična prijava protiv Jovića podneta je u toku prve nedelje po uvođenju vanrednog stanja nakon što je on po povratku u Beograd po propisima trebalo da dve nedelje provede u samoizolaciji, što on nije učinio.

Do optuženja je došlo jer fudbaler nije pristao na oportunitet – odbacivanje krivične prijave, uz uplatu 3,5 miliona dinara.

Više detalja o ovom slučaju tužilaštvo je najavili da će objaviti u petak.

(Tanjug)

