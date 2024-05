Lukman i Gasperini srećni zbog prvog evropskog trofeja Atalante

Fudbaler Atalante Ademola Lukman, koji je postigao sva tri gola u finalu Lige Evropa protiv Bajera iz Leverkuzena, rekao je da je to bila jedna od najboljih utakmica u njegovom životu.

Atalanta je sinoć osvojila Ligu Evropa pošto je u finalu u Dablinu pobedila Bajer iz Leverkuzena 3:0, a sva tri gola postigao je Lukman.

„To je jedna od najboljih noći u mom životu. Žurka u Dablinu je 100 odsto isplanirana. Moramo da proslavimo, ispisali smo istoriju“, rekao je Lukman posle utakmice za TNT.

On je na konferenciji za novinare pohvalno govorio o treneru Atalante Đan Pjeru Gasperiniju.

„Poslednjih par godina, klub i trener su me podržavali, dobijao sam minutažu. To mi je pomoglo da podignem svoju igru na viši nivo. Naši prvi razgovori naterali su me da gledam fudbal na drugačiji način. Učinio mi ga je jednostavnijim u smislu onoga što je očekivao od mene. Zbog toga gledam i igram fudbal u drugačijem svetlu. Veoma sam mu zahvalan“, naveo je Lukman.

On se namejao na konstataciju italijanskog novinara da jednog dana ulica u Bergamu može da bude nazvana po njemu.

„Osećam podršku navijača od prvog trenutka i dolaska u Bergamo. Grad mi daje osećaj smirenosti. To je veoma miran i opušten grad i to mi je mnogo pomoglo u mom stilu života. Koncentrisan sam na važne stvari“, rekao je 26-godišnji nigerijski reprezentativac.

Atalanta je osvojila prvi evropski trofej u 116 godina dugoj klupskoj istoriji, a tek drugi ukupno, nakon osvajanja Kupa Italije 1963. godine.

Atalanta je trijumfom u Ligi Evropa postala prva italijanska ekipa koja je osvojila to takmičenje od 1999. godine.

„Veoma sam ponosan zbog cele Italije, pošto je taj trofej bio ‘uklet’. Osvojiti ga sa Atalantom, to je možda jedna od onih fudbalskih bajki koje se retko ostvare. To daje nadu u meritokratiju. Ne svodi se na Super lige. Možete da pokažete veru u druge klubove bez velikih plata i budžeta“, rekao je Gasperini.

„Hajde da pokušamo da uživamo u ovoj pobedi pre nego što počnemo da razgovaramo o tome koliko možemo da doguramo sledeće sezone. Ovaj tim je rastao uz rezultate. Uradili smo to dok smo osiguravali da izbalansiramo knjige ili ostvarimo profit i to je najizuzetniji element ovog kluba. Obično se klubovi koji osvajaju trofeje bore da smanje troškove. Atalanta je to uspela i finansijski je održiv klub. To je izuzetno“, dodao je 66-godišnji trener.

(Beta)

