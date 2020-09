Magični Jokić nedovoljan – Lejkersi uz zvuk sirene (video)

Entoni Dejvis heroj je Los Anđeles Lejkersa pošto je uz zvuk sirene pogodio trojku za pobedu.

Srpski košarkaš Nikola Jokić bukvalno je sâm vratio Nagetse u život, pošto je ekipa Majka Melouna na tri minuta do kraja gubila 100:92.

JOKER CANNOT BE STOPPED. pic.twitter.com/nX6xnGkJhK

Tada Jokić uzeo stvari u svoje ruke i sa 13 poena zaredom doneo je Denveru prednost pred poslednji napad, 102:103. Tim iz Kolorada uspeo je da odbrani napad, ali je lopta ostala u posedu Lejkersa jer je Marej blokirao Grina.

AD WINS IT AT THE BUZZER.

OH MY. pic.twitter.com/Um2uWqjmZR

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 21, 2020