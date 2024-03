Majami pobedio Detroit trojkom Adebaja u poslednjim trenucima utakmice

Košarkaši Majamija pobedili su večeras Detroit 104:101 i ostvarili drugu pobedu u poslednja tri dana u međusobnim duelima u NBA ligi.

Pobedu Majamiju doneo je Bem Adebajo, trojkom u poslednjim trenucima utakmice. Adebajo je utakmicu završio sa 20 poena i 17 skokova.

Dankan Robinson bio je najefikasniji sa 30 poena. On je postigao svoju 1.000 trojku u prvoj četvrtini. On je to postigao u 343 utakmice i oborio je rekord Badija Hilda, koji je 1.000 trojki ubacio u 350 utakmica.

Teri Rozije dodao je 17 poena i devet asistencija, a Kejleb Martin 10 poena i sedam skokova. Srpski košarkaš Nikola Jović nije igrao, kao ni Džimi Batler.

U ekipi Detroita najefikasniji je bio Evan Furnije sa 18 poena, Kejd Kaningem imao je 17 poena i devet asistencija, Simone Fontekio dodao je 13 poena i osam skokova, a Džejlen Daren 11 poena i 10 skokova.

Na devet sekundi pre kraja Kaningem je promašio trojku, Rozije je uhvatio loptu, nije mogao da šutira već je dodao do Adebaja, koji je u završnici postigao trojku za pobedu.

Majami ima 37 pobeda i 30 poraza na osmom mestu na tabeli Istoka, a Detroit je druga najlošija ekipa lige sa 12/55.

(Beta)

