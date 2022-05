Majami poveo protiv Bostona u finalu plej-ofa Istočne konferencije

Košarkaši Majamija poveli su protiv Bostona u finalu plej-ofa Istočne konferencije u NBA ligi, pošto su pobedili u prvoj utakmici sa 118:107.

Majami je predvodio Džimi Batler sa 41 poenom, od kojih je 27 postigao u drugom poluvremenu. On je imao i devet skokova, pet asistencija, četiri ukradene lopte i tri blokade. Batler je 220. košarkaš u istoriji lige koji je postigao najmanje 14.000 poena.

Tajler Hirou pobedi je doprineo sa 18 poena i sedam skokova, Gejb Vinsent sa 17 poena, Maks Strus sa 11, a Bem Adebajo sa 10 poena.

U ekipi Bostona najefikasniji je bio Džejson Tejtum sa 29 poena, uz osam skokova, šest asistencija i četiri ukradene lopte. Džejlen Braun postigao je 24 poena uz 10 skokova, Robert Vilijams 18 poena uz devet skokova, a sa 18 poena, pet skokova i četiri asistencije utakmicu je završio Pejton Pričard.

Majami je pobedio zahvaljujući dobroj igri u drugom poluvremenu, nakon što je gubio osam poena razlike na pauzi (54:62). Ekipa je utakmicu „prelomila“ u trećoj četvrtini koju je dobila sa 39:14. Batler je u trećoj četvrtini postigao 17 poena, više od cele ekipe iz Bostona.

„Džimi Batler je vrhunski takmičar. Mnogo momaka u ovoj ligi igraju košarku. On igra da bi pobedio. To je potpuno drugačija stvar, a on to radi dobro kao i svi ostali“, rekao je trener Majamija Erik Spolstra.

Boston je u trećoj četvrtini šutirao 2/15.

„Dobili smo preostale tri četvrtine, ali očigledno je da će se treća isticati. Pomalo smo se vratili u poslednjoj deonici i ponovo počeli dobro da igramo, ali 39:14 i 2/15 je teško prevazići“, naveo je trener Bostona Ime Udoka.

U ekipi Bostona nije bilo Markusa Smarta zbog povrede stopala i Ala Horforda koji je zaveden u zdravstveni protokol.

Naredna utakmica igra se u noći izmedju četvrtka i petka.

U finalu plej-ofa Zapadne konferencije igraju Golden Stejt i Dalas.

(Beta)

