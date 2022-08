Majka dečaka kog je udario Ronaldo: Kristijano me rasplakao

LONDON – Sara Keli, majka autističnog dečaka kojeg je fudbaler Mančester junajteda Kristijano Ronaldo u aprilu ove godine posle meča sa Evertonom udario po ruci izbivši mu mobilni telefon, rekla je da joj se portugalski reprezentativac javio posle tog incidenta i istakao da nije uradio ništa loše, prenosi „Miror“.

Mančester junajted je u meču 32. kola Premijer lige prošle sezone poražen od Evertona (0:1), a iznervirani Ronaldo je na putu ka svlačionici izbio dečaku Džejkobu Keliju mobilni telefon iz ruke.

„Zazvonio mi je telefon, a sa druge strane sam čula glas koji je rekao: Dobar dan, ovde Kristijano Ronaldo“, ispričala je Sara Keli.

Ona je istakla da smatra da je Ronaldo arogantan.

„Pitao me je da li želimo da se nađemo sa njegovom porodicom, nije znao ni ime mog sina. Posle toga mi je rekao da zna da Džejkob ima problema. Rekla sam mu da je on taj koji ima probleme. Ronaldo se izvinio i rekao da nije uradio ništa loše. Rekao je da nije nikoga povredio ili ubio. To me je naljutilo. Pitala sam ga: Udaranje mog sina, od čega mu je ostala masnica nije povređivanje?“, objasnila je Sara Keli, koja je priznala da je plakala posle razgovara sa Ronaldom.

Ronaldo je dobio uslovno upozorenje od policije Mersisajda u slučaju napada na navijača i nanošenja materijalne štete, a kažnjen je sa 200 funti.

(Tanjug)

