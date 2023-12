Makron: Bezbednosna kriza bi mogla da promeni planove ceremonije otvaranja OI u Parizu

Velika ekstravagantna ceremonija otvaranja Olimpijskih igara u Parizu, koja se planira na Seni, mogla bi da bude promenjena ako Francuska ponovo bude na meti napada ekstremista, rekao je predsednik Francuske Emanuel Makron.

Makron je to izjavio u televizijskom intervjuu u sredu uveče kada je otkrio delove planova za ceremoniju 26. jula. Mnogi detalji su tajna, kako bi se sačuvao faktor iznenađenja. Događaj će obezbeđivati desetine hiljada policajaca i vojnika.

Sportisti će defilovati centrom francuske prestonice čamcima na Seni, na prvoj ceremoniji otvaranja Letnjih igara koja će se održati van stadiona, što je do sada bila praksa. Na obalama reke okupiće se stotine hiljada posetilaca.

„Pripremamo jedinstvenu ceremoniju otvaranja, za koju se nadam da će Francuze učiniti ponosnim. To će biti trenutak lepote, prave umetnosti, slavljenja sporta i naših vrednosti, sa Senom i glavnim gradom kao teatrom“, rekao je Makron za televiziju Frans 5.

Međutim, predsednik je rekao da bi planovi mogli biti promenjeni iz bezbednosnih razloga. On je naveo smrtonosne napade ekstremista u Parizu 2015. godine kao primer teške krize koja bi organizatore mogla da natera na preispitivanje.

„Ostalo je 15 dana od Olimpijskih igara. Imate serije terorističkih napada. Šta radite? Pa ne organizujete ceremoniju na Seni. Pošto smo profesionalni, očigledno postoji plan B, plan C… Morate biti spremni na sve. Ako dođe do talasa međunarodnih ili regionalnih tenzija, ako dođe do napada… to je plan B“, rekao je Makron.

Olimpijske igre održaće se od 26. jula do 11. avgusta 2024. godine u Parizu.

(Beta)

