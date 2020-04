Maljković: MOK se sprema za odložene Olimpijske igre, ali. .

BEOGRAD – Međunarodni olimpijski momitet (MOK) sprema se za održavanje odloženih Olimpijskih igara, ali ako samo jedna zemlja zbog bilo kakve bolesti ne bude mogla da učestvuje, neće ih organizovati, kaže predsednik Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) Božidar Maljković.

Maljković u razgovoru za Tanjug ističe da je teško predvideti šta će se događati, ali da je stav svih jasan – zdravlje sportista je prioritet.

„Ako tri ili četiri zemlje ne budu mogle da uečstvuju zbog bilo kakve boelsti MOK neće organizovati OI. za sada je eventualnio novo odlaganje na nivou spekaluacija, ja sam pre 10 minuta razgovarao sa Nenadom Lalovićem, koji je visoko pozicionioran u MOK-u i u stalnom je konatktu sa predsednikom Tomasom Bahom, oni se spremaju za odložene Olimpijske igre, ali ako se desi da se pandemija proširi, to više nije do nas“, ističe Maljković.

Kako navodi, zdravlje sportista je prioritet, tako da će i kada priđe pandemija biti potrebne neke mini pripreme, sparing, ali pitanje je da li će za to biti vremena, svako gleda sebe i veliki je novac unutra.

„Vidimo neke pozitivne pokrete, u Francuskoj bi trebalo da se krene 11. maja, tako je najavio predsednik Makron, Austrija kreće sutra, biće i u Italiji nastavka, Španci razmišljaju na završnicu igraju na Kanarskim ostrvima, tako da objektivno niko ne zna šta će biti“.

Čuveni košarkaški trener istakao je da je u poslednja dva dana pričao sa Bogdanom Tanjevićem, Duškom Ivanovićem, Svetislavom Pešićem.

„Ni oni ne znaju šta će da bude, sve zavisi od ove nemani, kako će da se razvija, kako će da stane, a nju izgleda ni eminentni doktori ne poznaju dobro“.

Kada je u pitanju prostor nekadašnje SFRJ, kako stvari stoje teško da će nastaviti ABA liga, pa će se samo „lomiti koplja“ ko će u Evroligu.

„Najprevednije rešenje je da jedan predstavnik sa ove teritotije, da prvo vidimo da li će to se desi, bude u Evroligi. A ako se desi, da ne bude samo ove godine, nego svih narednih, ja sam jednom prilikom pitao Đordija Bartomeua, kako na prostoru od Milana do Atine nema nijednog sigurnog evroligaša, kako je moguće da prostor koji je dao najviše svetskoj košarci nema adekvatnu nagradu. Ostao sam bez odgovora“.

„Ako mene pitate mislim da ne bi trebalo forsirati da se prvenstva odigraju, neka se registruje kako stoje, neka se nađe neko rešenje“, dodaje Maljković.

.“To svakako nije idealno, idealno je samo ono što se završi na sportskom terenu, samo to je pravi šampion. Ove godine ne vidim da će biti pravih šampiona, ako znamo to neka ostane ovako, prvo da se izborimo sa ovim, sportisti će imati neophodno vreme za oporavak, pogotovo u košarci, odbojci, veliki je to napor, skoro nivo NBA, 80 utakmica, samo što tamo imaju pet meseci za oporavak, a ovde pet dana posle reprezentacije. Najbolje bi bilo da se ne igra jer je nama zdravlje sportista u prvom planu“, zaključio je Maljković.

(Tanjug)