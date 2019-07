Maljković: Nit između ove generacije i mene je posebna

BEOGRAD – Selektorka ženske košarkaške reprezentacije Marina Maljković posle osvajanja bronzane medalje na Evropskom prvenstvu rekla je da su njene igračice još jednom pokazale da su tim koji se drži zajedno.

„One su u svim utakmicama pokazale da su tim. Bez obzira na moje zamerke koje su vrlo tačne na konto same košarkaške igre, one su se držale zajedno. U celoj ovoj situaciji, od početka priprema, borba sa svim teškoćama, trudnim igračicama, sa nekim povredama, sa stanjem pojedinih devojaka… Podsećam vas da je neizmerno teško bilo pripremati se za ovo, ljudi koji poznaju dobro žensku košarku, znaju koliko je bilo teško“, rekla je Maljković na konferenciji za medije.

Ona nije želela da poredi ovu medalju sa zlatom iz 2015. na EP i bronzom sa Olimpijskih igra godinu dana kasnije.

„Ne poredim sa drugim medaljama, ova meni ima potpuno jednaki sjaj, težinu, vrednost kao i one dve prethodne. Prošle smo kroz baš težak period, činjenica što su se one sve vreme držale zajedno, da nije bilo tako ne bi bile ni blizu ovoga. Od početka priprema, kroz sve utakmice u grupi, pa do sada“, rekla je Maljković.

Na pitanje koliko će igračica koje su danas osvojile medakju igrati na kvalifikacionom turniru u februaru za odlazak na Olimpijske igre, odgovorila je:

„Pa koliko budu zaslužile, videćemo kako će da igraju, kako će da se ponašaju, šalim se… Pa mislim samo je važno da non stop postoji neko takmičenje i razlog da se okupljamo. Da se nešto dešava i da ništa ne propuštamo. Da budemo u tom samom vrhu svetske i evropske košarke. Da držimo taj kontinuitet, to je od neizmernog značaja, jer smo mnogo propatile zbog pauze SP 2018. Dok su ljudi igrali košarku u Španiji, mi nismo radili ništa.

Kako je primetila, nijedno okupljanje na prijateljskim utakmicama ne može da se poredi sa zvaničnim takmičenjima. „Izuzetno je važno za svakog sportistu koji igra košarku da bude non stop aktivan i da se takmiči. Tako da videćemo šta sledi, kratak je period, dosta se raspored promenio“, rekla je Maljković.

Najavila je i smenu generacija, ali, kako kaže, opet veruje da će vodeće igračice ovoga tima biti tu za kvalifikacioni turnir i naredne potrebe reprezentacije.

„Na kraju krajeva, verujem da ćemo se to zajednički dogovoriti, prešli smo neki stepenik, mnogo dugo radimo zajedno, one koje budem pozvala i budem želela u timu, sasvim sam sigurna da će biti tu. Kao što ću ja sa druge strane da razumem i njihov odnos i njihove probleme, kao što je bilo sa Jelenom Milovanović ili sa Miljanom Bojović, koju želim da pomenem u ovom trenutku“.

Maljković je govorila i o tome zašto se vratila na klupu nacionalne selekcije.

„Kada sam se vratila znala sam koliko će to teško da bude. Mučenja, težine, pripreme, vratiti celu tu priču na pravi kolosek, ali… To je to. I tad sam rekla, a i sad, nisam mnogo razmišljala. Ovo je moja zemlja, ona me je tražila. Na kraju sam donela pravu odluku. Samo sam pomislila da moraš da uradiš sve što je potrebno, ako si ti potreban. Govorim vam najiskrenije, iz srca, ako si ti potreban svojoj zemlji u Areni na 200 metara od kuće. Po cenu čega god, znala sam da može samo da bude problema. To su sve stvari sa kojima ljudi koji postižu rezultate žive svaki dan. Rekla sam malo pre, da je nit između mene i ove generacije posebna“, objasnila je selektorka.

Novinari su je pitali i koliko je izvodljivo da se olimpijske kvalifikacije igraju u Srbiji.

„Jeste izvodljivo. Mislim da je mudro razmišljati o tome. Sigurna sam da će tamo neki pametni ljudi da porazmisle na tu temu. Mislim da smo uprkos svim problemima, ovom medaljom dokazali da nam je zaista lepo da igramo kod kuće i da možemo da podnesemo sve pritiske koje Srbija nosi. A oni su veliki. Lepo nam je bilo, jer znate i sami da smo svi mnogo daleko , da ne postoji domaća liga kao u drugim sportovima. Bila nam je velika čast i zadovoljstvo“.

Podsetila je i da pripreme odrađuje uvek u zemlji, da nika ne ide nigde drugde.

„Provodimo vreme u Srbiji jer nam nedostaje. Sve igračice i ja smo bile počastvovane što igramo u Areni. Atmosfera sinoć je bila sjajno, danas je bilo malo drugačije vreme… Uživale smo što smo igrale u našoj zemlji i što smo ovde osvojile medalju“, zaključila je Maljković.

(Tanjug)