Mandić: Doživeli smo nevremena tokom turnira, ali verovali smo u uspeh

Srpski vaterpolista Dušan Mandić rekao je danas da je njegova ekipa tokom olimpijskog turnira doživela „nevremena“, posle poraza u grupnoj fazi, ali da nije odustajala i da je verovala da može da osvoji zlatnu medalju, što joj je uspelo pobedom u finalu protiv Hrvatske.

„Presrećan sam, treća zlatna olimpijska medalja, moja četvrta, nisam sanjao da ću ikada doći u ovu situaciju. Neverovatno nešto, grupa je bila teška, doživeli smo takva nevremena, pomeli su nas i Australija, Mađarska, Španija, ali mi smo verovali, nismo odustajali, verovali smo u naš cilj“, rekao je Mandić novinarima u Parizu.

Vaterpolisti Srbije osvojili su danas treću uzastopnu zlatnu olimpijsku medalju, pošto su u finalu Igara u Parizu pobedili Hrvatsku 13:11.

„Znali smo da je ovo turnir i kada dođe stani-pani, eliminaciona faza, da ćemo tu da budemo najbolji. I stvarno, u poslednje tri utakmice odbrana je bila dobra. Kroz odbranu se pokazuje karakter, a u napadu se pokazuje potencijal i talenat, mislim da smo pokazali i jedno i drugo, upravo kad je bilo najpotrebnije, u poslednje tri utakmice“, naveo je Mandić.

„Bilo je izuzetno teško, samo mi znamo kroz šta smo prošli, kroz kakav pakao, od smena generacije, neuspesi na takmičenjima, tri godine nismo uspeli da dođemo do medalje. Došli smo ovde do najsjajnije, najbitnije. Osećaj je neverovatan. Kada si iskren prema sebi i drugima, kada si predan u potpunosti i kada veruješ u sebe, samo na taj način može da se ostvari ovakav cilj“, dodao je on.

Mandić je rekao da je svaka olimpijska medalja imala svoj put, ali da današnja ima posebno mesto u srcu svih igrača. Upitan za Igre u Los Anđelesu za četiri godine, Mandić je rekao da sada treba da se odmori, dođe sebi i da uživa.

Upitan je i da li misli da se sada ponovo dokazao.

„Dokazao sam se malo ranije, to je završena priča, pokazao sam ko sam i šta sam. Dokazivaću se radi sebe, uošte me ne dotiče šta drugi misle. Bavim se sobom, iskren sam, predan ovome što radim. Verujem u sebe, moji najbliži veruju mene, oni su ponosni i to je najvažnije“, rekao je Mandić.

On je ove sezone osim zlata osvojio i Ligu šampiona sa Ferencvarošem i bio MVP završnog turnira i ponovio uspeh iz 2021. godine iz Tokija i titula sa Pro Rekom.

„Nisam verovao da će mi se to ponoviti. Presrećan sam, čvrsto stojim na zemlji, lagano, sve će biti kako treba“, dodao je Mandić.

Jedan od najboljih igrača Srbije bio je golman Radoslav Filipović, koji je rekao da tokom turnira nije pričao sa novinarima da ne bi „malerisao“.

Na konstataciju da finale nije bilo neizvesno, on je rekao: „Čini vam se da nije bilo neizvesnosti, u jednom napadu može sve da se promeni“.

Selektor Hrvatske Ivica Tucak rekao je da je Filipović danas bio najbolji golman na svetu.

„Mi smo danas kao tim bili najbolji na svetu, aposlutno je nevažno ko je iskočio“, naveo je srpski golman.

Upitan šta misli o nadimku „ministar odbrane“, Filipović je odgovorio da mu se sviđa.

„Ušli smo opušteno, igrali smo za našu dušu ovo finale. Svako od nas od prvog do poslednjeg i stručni štab, svako bez pritiska, a kada tako uđeš ne možeš da ne uspeš. Veorvali smo od početka da mora da krene“, naveo je Filipović.

(Beta)

