Mari: Nadam se da ću biti spreman za Vimbldon

LONDON – Britanski teniser Endi Mari (35) očekuje da će se oporaviti od povrede mišića stomaka do početka Vimbldona 27. juna, prenose britanski mediji.

Mari se povredio pre osam dana u finalu ATP turnira u Štutgartu protiv Italijana Matea Beretinija. Britanski teniser je potom morao da otkaže nastup na ATP turniru u Kvinsu.

„Mogu da treniram, ali ima nekih udaraca koje nisam mogao da vežbam. To remeti moju pripremu. Povreda se smiruje, ali još nije završena. Prošle godine sam stigao do trećeg kola Vimbldona iako nisam imao nijedan trening. Osećam se dobro, ali me frustrira ova povreda“, izjavio je Mari, koji je u prethodnih nekoliko godina ima dosta problema sa povredama.

Mari se trenutno nalazi na 51. mestu ATP liste, a dva puta u karijeri je osvojio Vimbldon.

Treći grend slem turnir sezone počinje 27. juna.

(Tanjug)

