Marin: VAR je za fer-plej, ali. . .

BERN – Kapiten fudbalera Crvene zvezde Marko Marin rekao je da ne može u potpunosti da bude zadovoljan remijem sa Jang Bojsom (2:2) u Bernu, ali i da očekuje identično težak posao u revanšu za plasman u Ligu šampiona.

„Ne znam da budem srećan posle 2:2. Imali smo fantastičan rezultat, ali smo primili gol. Sad, malo posle utakmice, možemo da kažemo da smo zadovoljni i da idemo u Beograd sa pozitivnim utiscima“, rekao je Marin novinarima posle utakmice.

Bivši nemački reprezentativac nije siguran da će u Beogradu biti lakše.

„Lakše neće biti sigurno. Oni znaju kako igramo, jedino što ćemo biti pred našim navijačima i to je velik plus. Videlo se da možemo da se nadmećemo sa njima, mogli smo i do trećeg gola. Biće drugačije na Marakani“.

Marin je pohvalio nastup i debitanski pogodak argentinskog pojačanja Matea Garsije.

„Vidi se da ima kvalitet, igru jedan na jedan, dobro čuva loptu, ali mu je bilo teško. Tek je odradio dva treninga i odmah je bio starter. Biće puno bolji“.

Prokomentarisao je i situaciju kod drugog gola Jang Bojsa, odnosno pogodak iz penala uz pomoć VAR tehnologije.

„VAR je za fer-plej, ali je uvek čudno kad se pogleda dva ili tri puta. Da li je pipnuo loptu Boaći? Ako jeste ne sme da ga dosudi. Stvarno ne znam… Morali smo na centru da napravimo faul“, zaključio je on.

