Marinović: Ako nam se opet ukaže šansa, pobedićemo Partizan

ČAČAK – Ispred svega stavljamo opstanak u ABA ligi, ali sigurno je da ćemo biti spremni za meč protiv Partizana u Kupu Radivoja Koraća, rekao je trener košarkaša čačanskog Borca Marko Marinović.

Košarkaši Partizana i Borca sastaće se u četvrtfinalu Kupa u četvrtak od 19 sati u Novom Sadu.

„Partizan ima ozbiljnu ekipu, sastavljenu da bude šampion. Negde smo povezani, ni oni nemaju rezultate koje su hteli, kao ni mi. Izvukli smo najtežeg protivnika u četvrtfinalu. Dobra su ekipa sa odličnim trenerom“, rekao je Marinović Tanjugu.

Čačani su u dva ovosezonska duela u ABA ligi pobedili crno-bele, a Marinović ističe da ta činjenica ne znači mnogo pred treći međusobni susret dva rivala.

„Oni su veliki favoriti, ali biće jedna zanimljiva utakmica. Imali smo dovoljno vremena da se pripremimo za taj meč. Ispred svega stavljamo opstanak u ABA ligi, ali sigurno je da ćemo biti spremni za taj duel. Ako se ponovo ukaže šansa da pobedimo, sigurno ćemo je iskoristiti“, rekao je Marinović.

Njegov tim u debitantskoj sezoni na Jadranu trenutno ima skor od četiri pobede i 11 poraza i nalazi se na 13. poziciji na tabeli.

„Sve je pomalo uticalo na to, ali i dalje verujem u svoje momke i mislim da zaslužujemo mnogo više od trenutnog stanja na tabeli. Nemoguće je ući u formu pod ovakvim uslovima. Neću da upirem prstom ni u koga, da li to neko namerno radi – ne verujem, ali nama se četiri ili pet puta desilo da nam na poslednjem treningu ili nekoliko sati pred početak otkažu utakmicu. To uopšte nije normalno, ni fizički ni psihološki. Uslovi su nenormalni“, rekao je Marinović.

Uz nekoliko nesrećnih poraza na jednu loptu, 37- godišnji strateg ističe da je na trenutne rezultate uticalo i neiskustvo njegove ekipe.

„Sve je uticalo, kao i to što samo kao ekipa neiskusni, prva nam je godina u ABA ligi, ali i sve te sporedne okolnosti… Ne branim sebe, ali i dalje mislim da još ništa nije gotovo. Na tabeli se vidi da je jedna pobeda razlike između osmoplasirane i poslednjeplasirane ekipe. Ta borba za opstanak je izjednačena.“

Čudna sezona uz odlaganje utakmica, Borcu je donela i tešku povredu Radovana Đokovića, jednog od najvažnijih igrača u timu.

„Taman smo krenuli u nekom ritmu da igramo, protiv Budućnosti gde smo na jednu loptu izgubili, dogodi se povreda jednog od naših najboljih igrača. Posle smo morali da igramo tu utakmicu protiv Cibone, koju su nam uglavili i igrali smo je u nekom čudnom terminu Zagrebu. Ne tražim alibi, ali ovo nije normalno“, kaže Marinović i dodaje da se reguralnost lige dovodi u pitanje.

„Voleo bi da mi neko objasni kako da napraviš da ekipa igra dobro, a da u suštini ne znaš kada imaš utakmicu. Tvrdim i znam da je moja ekipa spremna da da maksimum da ostane u ligi. Kao ruki trener u ABA ligi pokušavam da dam maksimum, igrači takođe. U ovom trenutku nemamo rezultate kakve ja priželjkujem, ali ima još mnogo do kraja. Samo da nas Bog sačuva, da budemo zdravi i nadam se da ćemo ostati u ligi“, zaključuje Marinović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.