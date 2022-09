„Marka“: Mesi ne želi da se vrati u Barselonu?

MADRID – Fudbaler Pari Sen Žermena i argentinski reprezentativac Lionel Mesi ne želi da se vrati u Barselonu, tvrdi španski sportski list „Marka“.

Katalonski mediji su preneli pre nekoliko nedelja da su čelnici Barselone pokrenuli akciju sa ciljem da vrate Mesija u katalonski klub, koji je argentinski reprezentativac napustio prošle godine zbog teške finansijske situacije u kojoj se našla ekipa sa „Nou Kampa“.

„Imamo moralni dug prema Mesiju da karijeru završi u Barseloni. „Nou Kamp“ mora da mu aplaudira kada bude napuštao stadion u našem dresu“, izjavio je tada predsednik Barselone Đoan Laporta za katalonske medije.

„Mogućnost da se Mesi vrati u Barselonu je mala i daleka. Šta god da ljudi iz Barselone pričaju, prvo mora da se uspostavi kontakt sa Mesijem. Do sada se niko iz Barselone nije obratio Mesiju. Niko nije pitao fudbalera šta on želi, a Mesija treba ubeđivati da se vrati. Ako su čelnici Barselone zaboravili kako je igrač napustio klub, onda da ih podsetimo. Mesi je Barselonu napustio protiv svoje ljude i suzama, jer misli da ga je Laporta izdao. Sve je bio dogovorio sa Laportom da ostane u Barseloni, a onda se predsednik u poslednjem trenutku predomislio i poništio je dogovor. Mesi nije zaboravio izdaju, koji je u klubu svog života doživeo na svim nivoima i od ključnih ljudi. Neki bi od njih morali da odu da bi se Argentinac vratio u Barselonu. Uz to, Mesi je u 36. godini. Sve i da na kraju pristane na povratak, ne bi se zadovoljio statiranjem ili da sedi na klupi za rezervne igrače. On bi tražio ključnu ulogu i veliku platu“, rekao je izvor blizak argentinskom fudbaleru za „Marku“.

Mesi ima ugovor sa Pari Sen Žermenom do kraja sezone, ali još nije pristao na produženje saradnje sa francuskim šampionom.

„Mesi u PSŽ-u na godišnjem nivou zarađuje oko 35 miliona evra. Finansijska situacija u Barseloni se poboljšala, ali klub i dalje troši na plate daleko više nego što bi smeo. Jasno je šta bi za Barselonu u finansijskom smislu značio povratak Mesija. Zbog toga Mesi trenutno ni ne pomišlja da se vrati u ovaj klub. On trenutno samo razmišlja kako da sa Argentinom osvoji Svetsko prvenstvo, jer je to jedini trofej koji mu nedostaje“, zaključuje španski list.

Mesi je bio član Barselone od 2000. do 2021. godine. Za katalonski klub je odigrao 778 utakmica i postigao je 672 gola. Sa ekipom sa „Nou Kampa“ osvojio je 34 trofeja.

SP će biti održano od 20. novembra do 18. decembra u Kataru. Argentina će biti u grupi sa C sa Saudijskom Arabijom, Poljskom i Meksikom.

(Tanjug)

