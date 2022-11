Markinjos: Želimo da se Nejmar što pre vrati u tim

DOHA – Brazilski fudbalski reprezentativac Markinjos izjavio je da njegov saigrač Nejmar naporno radi da bi se što pre pomogao timu na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Nejmar se povredio na meču prvog kola grupe G na Mundijalu u Kataru protiv selekcije Srbije. On je napustio teren pošto je povredio desni skočni zglob posle jednog duela sa Nikolom Milenkovićem.

„Trebalo nam je malo vremena da sagledamo situaciju. Odmah posle utakmice bio je tužan. Mislim da je to normalno, jer je toliko sanjao o SP, a sada je doživeo povredu. Kao igrač, svi razumemo kroz šta prolazi“, rekao je Markinjos novinarima u Dohi.

Nejmar će sigurno propustiti sutrašnji meč protiv Švajcarske, a neizvestan je njegov nastup i za duel u petak protiv Kameruna.

„Danas, posle testova, treninga, tretmana, on 24 sata ide na fizioterapiju, veoma naporno radi. To pokazuje koliko želi da bude spreman i spreman. Ne znamo koliko će to trajati. Želimo mu brz oporavak i nadamo se da će vrlo brzo biti fizički i emocionalno spreman“, istakao je Markinjos.

Nejmar je na društvenim mrežama ranije danas objavio fotografije svog povređenog skočnog zgloba. Lokalni mediji navode da lekarski tim brazilske reprezentacije čini sve da osposobi Nejmara.

Brazilski lekari koriste „čizme sa kompresijom“, uređaj za ubrzavanje zarastanja provreda i aktiviranje cirkulacije krvi.

„Želeli bi da Nejmar bude u timu, pošto bi voleli da imamo 26 fudbalera na raspolaganju. Međutim, želimo da pokažemo da je naša grupa jaka i spremna za sve poteškoće sa kojima se suočavamo. Povrede se dešavaju, moramo da budemo svesni toga“, naveo je Markinjos.

Utakmica između Brazila i Švajcarske biće odigrana sutra od 17 sati.

(Tanjug)

