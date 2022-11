Marko Marinović smenjen sa mesta trenera košarkaša Borca

ČAČAK – Čelnici košarkaškog kluba Borac smenili su prvog trenera Marka Marinovića i na njegovo mesto postavili Dejana Mijatovića, saopšteno je danas.

Borac je u dosadašnjem delu sezone u ABA ligi ostvario jednu pobedu, uz čak sedam poraza.

Marinović je na mesto trenera Borca došao 2019. godine po završetku igračke karijere, koju je okončao u čačanskom klubu.

Mijatović je Čačanin koji je trenersku karijeru započeo u Borcu. On je prvo bio asistent trenera od 1996. do 2000, a zatim i kao prvi trener od 2000. do 2002. godine.

Pored Borca u svojoj karijeri trenirao je, između ostalih FMP, Hemofarm, Poznanj, a bio je asistent u Albi i Partizanu.

Mijatović je sa reprezantacijom Srbije do 20 godina osvojio bronzu na Evropskom prvenstvu u Grčkoj 2014. godine. Osvojio je i dva srebra, 2011. u Letoniji i 2013. u Češkoj sa reprezentacijom do 19 godina, kao i zlato sa igračima do 18 godina na EP 2007. u Španiji.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.