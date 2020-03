Martin: Jedva čekam Zvezdu, biće žestoko

PODGORICA – Košarkaš Budućnosti Hasan Martin izjavio je da jedva čeka susret sa Crvenom zvezdom u polufinalu plej-ofa ABA lige.

Izabranci Petra Mijovića trijumfom protiv Mornara (93:88) u prošlom kolu regionalnog takmičenja, obezbedili su najmanje drugu poziciju pred plej-of i prednost domaćeg terena u polufinalu protiv Crvene zvezde.

“Mnogo će nam značiti ta prednost u polufinalu, jer ako ‘Morača’ ‘poludi’ kao u poslednjem meču svima će biti teško da slave ovde. Naravno, još ne odustajemo od prvog mesta, još nije sve gotovo. Druga pozicija je sjajna, ali imamo još posla da uradimo. Nećemo odustati, ali sumnjam da će Partizan kiksnuti. Partizan je dobar tim, ali na nama je da pobedimo preostale dve utakmice“, rekao je Martin, prenose podgoričke Vijesti.

Gotovo je izvesno da će se u polufinalu gledati repriza dve poslednje finalne serije regionalnog takmičenja.

“Biće to velika bitka. Zvezda je naš veliki rival, jedva čekam da osetim i to iskustvo igranja protiv njih. Biće to ludi mečevi i ovde, ali i u Beogradu, ali nadam se da ćemo se plasirati u finale”, rekao je Martin.

Prva polufinalna utakmica po rasporedu, igrala bi se između 27. i 30. marta u “Morači”.

Drugi meč bi bio na programu nedelju kasnije Beogradu, a eventualna majstorica, ponovo sedmicu kasnije u glavnom gradu Crne Gore.

(Tanjug)