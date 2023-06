Martin pobedio u trci Moto GP šampionata u Nemačkoj

Vozač Pramak Rejsinga Horhe Martin pobedio je danas u trci Moto GP šampionata za Veliku nagradu Nemačke.

Martin je pobedio rezultatom 40:52,449 minuta i ostvario drugu pobedu u karijeri u „kraljevskoj“ klasi.

Drugo mesto zauzeo je aktuelni svetski prvak Frančesko Banjaja iz Dukatija sa 0,064 sekunde zaostatka, a treći je bio Žoan Zarko iz Pramaka sa 7,013 sekundi zaostatka.

Martin je startovao sa pol pozicije, ali se smenjivao u vođstvu sa Banjajom. U pretposlednjem krugu došlo je do kontakta dva motocikla, ali je Martin uspeo da ostane u vođstvu. Njega je do kraja napadao Banjaja, trka se vodila do samog kraja, ali je španski vozač uspeo da izdrži i ostvari veliku pobedu.

Martin je na kraju uz suze proslavio trijumf sa članovima svoje ekipe.

Četvrto i peto mesto zauzeli su vozači ekipe VR46 Marko Beceki i Luka Marini, šesti je bio Džek Miler iz KTM, sedmi Aleks Markes iz Gresinija, a osmi Enea Bastijanini iz Dukatija.

Vozač Gresinija Fabio Di Đanantonio zauzeo je deveto, a Migel Oliveira iz ekipe RNF 10. mesto.

U generalnom plasmanu Banjaja je i dalje prvi i ima 160 bodova, Martin je drugi sa 144, a treći je Beceki sa 126 bodova.

Naredna trka vozi se 25. juna za Veliku nagradu Holandije u Asenu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.