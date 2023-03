Martinez objavio spisak fudbalera za utakmice sa Luksemburgom i Lihtenštajnom

LISABON – Selektor reprezentacije Portugala Roberto Martinez objavio je danas spisak na kojem je 26 igrača na koje računa za utakmice sa Lihtenštajnom i Luksemburgom u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Martinez je na okupljanje pozvao i Kristijana Ronalda.

„Sreo sam se sa svih 26 igrača koji su bili u Kataru. Važno je da pričamo, da vidim njihovu posvećenost. A, Ronaldo je veoma posvećen fudbaler. Ovo je moja odluka. On može da nam donese iskustvo, jako je bitna osoba za tim. Ne interesuju me godine. Kristijano ima osobine pobednika i želim da to prenese na ostale igrače. Što se tiče statusa, ima isti kao i svi ostali u timu“, izjavio je danas selektor Portugala.

Golmani: Diogo Kosta (Porto), Žoze Sa (Vulverhempton) i Rui Patrisio (Roma).

OdbranA: Diogo Dalot (Mančester junajted), Žoao Kanselo (Mančester siti), Danilo Pereira (PSŽ), Pepe (Porto), Ruben Dijas (Mančester siti), Antonio Silva (Benfika), Gonsalo Inasio (Sporting), Diogo Leite (Union Berlin), Nuno Mendes (PSŽ) i Rafael Gereiro (Dortmund).

Vezni red: Žoao Palinja (Fulam), Ruben Neves (Vulverhempton), Bernardo Silva (Mančester siti), Bruno Fernandes (Mančester junajted), Žoao Mario (Benfika), Mateus Nunes (Vulverhempton), Otavio Monteiro (Porto) i Vitinja (PSŽ).

Napad: Kristijano Ronaldo (Al Nasr), Gonsalo Ramos (Benfika), Žoao Feliks (Čelsi), Rafael Leao (Milan) i Diogo Žota (Liverpul).

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.