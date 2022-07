Mateus poručio čelnicima Bajerna: Dovedite Ronalda

MINHEN – Nemački fudbalski trener Lotar Mateus poručio je čelnicima Bajerna da tokom letnjeg prelaznog roka angažju igrača Mančester junajteda Kristijana Ronalda, prenosi španski list „Mundo deportivo“.

Portugalski fudbaler želi da napusti klub sa „Old traforda“, a juče se nije pojavio u engleskom klubu na početku priprema za novu sezonu.

Ronaldo želi da igra u Ligi šampiona, a kako prenose svetski mediji dobio je ponude Bajerna, Rome, Čelsija, Barselone.

„Bajern bi mogao da uloži novac u Ronalda ako proda Roberta Levandovskog i ako misli da je portugalski fudbaler fizički spreman da pomogne klubu jednu ili dve godine. Da sam u Bajernu razmislio bih o toj mogućnosti, pošto je Kristijano odličan strelac. Naravno da se tu ne radi o pojačanju za budućnost. On ima 37 godina, ali bi mogao da zaigra u startnoj postavi. Ronaldo je jedan od najboljih napadača svih vremena i sigurno je da bi mogao da postigne oko 30 golova u jednoj sezoni“, rekao je Mateus.

On je igrao za Bajern od 1984. do 1988. godine, a potom i od 1992. do 2000.

(Tanjug)

