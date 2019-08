Matijašević: Niko se neće mešati u rad Tumbakovića, svi igrači su dobrodošli

Novi sportski direktor Fudbalskog saveza Srbije Vladimir Matijašević rekao je danas da se selektoru reprezentacije Ljubiši Tumbakoviću niko neće mešati u rad i da su svi igrači dobrodošli.

„Posle ove konferencije imamo sastanak sa Tumbakovićem. Niko se neće mešati u tim gospodina Tumbakovića, to je najbitnije. On je izabran za selektora, on će odgovarati za tim i za rezultate. Koga odluči, biće pozvan. Ne vidim razlog da se neko ne odazove i da ne bude pozvan, ali to će zavisiti od utakmice do utakmice i njegovog razmišljanja ko mu je potreban za tu utakmicu. Ali, svi su dobrodošli, naravno“, rekao je Matijašević na konferenciji za novinare.

Matijašević je zahvalio ljudima iz Saveza koji su ga doveli na funkciju i rekao da će za sada biti zadužen za sve selekcije. Izrazio je nadu da će mu uskoro neko pomoći oko mladjih selekcija.

Upitan da li je razgovarao sa igračima koji su za vreme mandata prošlog selektora Mladena Krstajića odbili da igraju za državni tim, Matijašević je rekao da je tek došao i da će prva obaveza selektora biti da razgovara sa igračima.

„Razgovaraće ne samo sa onima koji nisu pozivani, nego sa svima, a ja ću mu biti desna ruka, da mu pomažem u tome“, naveo je on.

Prethodno rukovodstvo putovalo je u London na razgovore sa Lukom Milivojevićem, a Matijašević je ponovio da su razgovori u planu.

„Ne gledam šta je bilo, svi treba da igraju za reprezentaciju koji u tom trenutku to zaslužuju, ali to je na selektoru. Ako bude nekih problema, umešaćemo se da pomognemo“, naveo je on.

Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2020. godine reprezentacija Srbije nastavlja u septembru utakmicom sa Portugalom, a Matijašević je rekao da je to specifičan meč, zbog utakmice i teškog poraza u Ukrajini.

„Nadam se da će selektor Tumbaković, ali i svi mi oko njega pomoći da probamo da napravimo što bolji rezultat. Imamo šanse i na drugoj strani, ali prevashodno se bavimo Portugalom“, dodao je on.

Matijašević je potpisao dvogodišnji ugovor sa Savezom.

„Ugovor meni ništa ne znači ako ne bude rezultata i pomaka, mogu sutra da odem. Čast mi je što sam došao i što sam izabran, probaću da doprinesem da sve selekcije igraju bolje“, naveo je on.

Upitan o mladim selekcijama i lošijim rezultatima u poslednje vreme, Matijašević je rekao da je cilj da ekipa igra na završnim turnirima, pošto će iz toga izaći kvalitetni igrači.

„Malo se poljuljalo, svi to vidimo, moramo da radimo na tome, da popravimo mladje selekcije. Imamo mnogo talentovane dece, videćemo ko će ostati a ko doći od trenera. Mlada selekcija kreće kvalifikacije u septembru, time ću se trenutno najviše baviti“, naveo je on.

Novinare je zanimalo i šta misli o selektoru mlade reprezentacije Nešku Milovanoviću.

„Nemam problem da preuzmem tu odgovornost. Nisam odlučio direktno, jer sam došao u isto vreme. S obzirom da smo imali trenere koji nisu mnogo radili, treba dati čoveku šansu i podržati ga u tome. Nadam se da će imati rezultate, ne treba se baviti drugim stvarima nego samo fudbalskim“, dodao je Matijašević.

Matijašević je došao iz Čukaričkog, a na mestu sportskog direktora zamenio je Darka Kovačevića.

„Znam ko su bili prethodnici, sa Bunjevčevićem sam igrao, bio je veliki čovek i veliki igrač. Sa Kovačevićem se znam dobro, ali imam svoj sistem rada koji ću da prebacim ovde, ako budem uspeo – uspeo, ako ne budem – idemo dalje. Razlikuje se rad u klubu i ovde. Tamo smo kupovali i prodavali igrače, organizacija, ali ovde imamo mladje i A selekciju, igrače u velikim klubovima. Prevashodno je da napravimo dobru atmosferu u reprezentaciji uz pomoć svih vas oko reprezentacije i nadam se da će rezultati doći“, rekao je Matijašević.

