Matović: Bilo je dosta zadovoljavajuće

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Aleksandar Matović bio je zadovoljan prikazanom igrom svog tima u pobedi protiv FMP-a.

Crno-beli su ubedljivo pobedili tim iz Železnika 97:74 u zaostalom meču 16. kola ABA lige.

„Odigrali smo dobru utakmicu. Otvorili smo utakmicu dobro što nam je kasnije dalo polet da možemo da nastavimo dalje. Imali smo nekoliko dana više u odnosu na tim iz Železnika da se spremimo za ovaj meč, pošto su oni imali utakmicu protiv Mornara. Verovatno je malo i njihov umor posle tog meča nama dao mogućnost da možemo više da trčimo. Ovoga puta smo to iskoristili i bilo je dosta zadovoljavajuće“, rekao je Matović posle meča na konferenciji za medije.

Šef struke crno-belih osvrnuo se i na kapitena Novicu Veličkovića, koji nije igrao na prethodna dva meča.

„Otkako je došlo do promene trenera, Novica Veličković je bio povređen, praktično posle Kupa i igrao je tri utakmice povređen, na njegovo insistiranje. Kada smo dobili Mornar, on je u razgovoru sa mnom želeo da mlađi igrači preuzmu njegovu minutažu i da ne igra ukoliko to nije potrebno, iako je maksimalno spreman“, rekao je Matović i objasnio:

„Dugujem mu veliku zahvalnost zbog takvog poteza i zbog toga što tu decu na treninzima uči ponašanju profesionalnih igrača i tome kakav je pravi odnos prema treningu. Novica je neko ko je prvi na treningu i ko poslednji odlazi sa njega i neko ko u ovom trenutku više vremena provodi u edukaciji mladih igrača, od košarkaških stvari pa do pravila ponašanja. Želim da mu se zahvalim ovim putem“, zaključio je Matović.

(Tanjug)

