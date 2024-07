Mbape: Kristijano Ronaldo je fudbalska legenda i jedinstven igrač

Kapiten fudbalske reprezentacije Francuske Kilijan Mbape rekao je danas da je Portugalac Kristijano Ronaldo fudbalska legenda i jedinstven igrač, uoči utakmice dve ekipe u četvrtfinalu Evropskog prvenstva.

Francuska i Portugal igraju u petak od 21 čas u Hamburgu, a to će biti i duel dve velike zvezde svetskog fudbala Ronalda i Mbapea.

Mbape je prethodno nazvao Ronalda svojim idolom i uvek je u superlativu govorio o 39-godišnjem fudbaleru, koji je rekao da je turnir u Nemačkoj njegovo poslednje Evropsko prvenstvo.

„Svi znaju koliko se divim Kristijanu Ronaldu kao igraču. Imao sam sreće da budem sa njim rame uz rame, da ga upoznam i porazgovaramo. I dalje smo u kontaktu. On mi uvek pomaže, informiše se šta mi se dešava u životu i savetuje me. To je za mene čast, posebno kada razmislimo o tome šta je uradio za svet fudbala. Bez obzira šta se desilo pre ili šta će se desiti posle, on će biti fudbalska legenda“, rekao je Mbape.

On je nedavno potpisao za Real Madrid, za koji je Ronaldo igrao od 2009. do 2018. godine.

Upitan je da li to vidi kao „prenošenje štafete“.

„Ne, on je jedinstven. Samo je jedan Kristijano Ronaldo, uvek će biti samo jedan. Idem svojim putem. Moj san o igranju za Real Madrid postaje realnost. Nadam se da ću i ja moći da ostavim trag u fudbalu, ali neću pisati sledeće poglavlje Kristijana Ronalda. Nadam se da ću moći da budem jedinstven u Real Madridu i da ću biti potpuno drugačiji“, naveo je 25-godišnji fudbaler.

Mbape je bio najbolji strelac Svetskog prvenstva 2022. godine u Kataru sa osam golova, a na turniru u Nemačkoj postigao je samo gol iz jedanaesterca.

Francuska se u Nemačkoj muči sa šansama na utakmicama, pošto još nije postigla gol iz igre, a osim tog penala, njihovi protivnici su postigli dva autogola.

Mbape je rekao da će morati da promeni svoj stil igre zbog reprezentacije, pošto se iza njega nalaze drugačiji igrači.

„Napadač mora da se prolagodi svakoj situaciji, saigračima, drugačijim profilima igrača na terenu. Imali smo drugačije igrače kada sam počeo, na primer Pola Pogbu u sredini i sa njim sam znao da moram da spustim glavu i da trčim. Zatražim loptu, a ona je u mojim nogama. Sada je drugačije“, rekao je on.

„Treba analizirati tip igrača sa kojima igrate. Sa igračima koje imamo, mi možda ne možemo da idemo u prostor, pošto to nije njihov stil igre. Ali kad ima prostora, volim da ga osvajam“, dodao je Mbape.

Od francuskih reprezentativaca kritike na račun igre u napadu dobio je Antoan Grizman, koji je igrao na dve pozicije, centralni vezni i po desnom krilu.

Mbape je rekao da je Grizman „pod paljbom“ i da zaslužuje bolje, pošto je odigrao 133 utakmice za Francusku i bio jedan od najzaslužnijih za osvajanje titule svetskog šampiona 2018. godine i plasmana u finale Mundijala četiri godine kasnije.

„Možda se trenutno nalazi u teškoj situaciji i sramota je šutirati ga dok je na podu. To mi se ne dopada, on je jedan od najboljih igrača modernog francuskog fudbala“, naveo je Mbape.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.