Medvedev: Kirjos je igrao na nivou Đokovića i Nadala

NJUJORK – Ruski teniser Danil Medvedev izjavio je da je zasluženo poražen od Australijanca Nika Kirjosa u osmini finala Ju-Es opena, prenose američki mediji.

Medvedev je poražen posle velike borbe od Kirjosa 7:6, 3:6, 6:3, 6:2. Ruski teniser je prošle godine osvojio turnir u Njujorku, pošto je u finalu pobedio Novaka Đokovića 6:4, 6:4, 6:4.

„Nik je igrao dobro. Bilo je izjednačeno do trećeg seta, posle je on bio bolji. U trećem setu sam i fizički počeo da se osećam lošije, postajao sam umorniji, mislim da je to bio ključ. Mislim da je Nik igrao na nivou Novaka Đokovića ili Rafaela Nadala. Nije mnogo promašivao – to me nije iznenadilo, ali voleo bih da je više promašivao. Nivo tenisa je bio visok, njegov servis je neverovatan, svaki udarac mu je dobar“, rekao je Medvedev.

Ruski teniser će po završetku Ju-Es opena izgubiti prvo mesto na ATP list.

„Nije lep osećaj, iskreno, posle poraza na grend slemu… Neću baš da plačem u sobi, ali sam malo razočaran. Biću tužan nekoliko dana, gledaću u telefon i laptop. Gledaću serije… Nije mi to prvo palo na pamet, da ću da izgubim mesto broj jedan, ali to jeste motiv za narednu godinu. Ove godine nisam bio dovoljno dobar na grend slemovima. U Australiji nisam pobedio kada sam imao priliku. Nisam mogao da igram Vimbldon, a izgubio sam u osmini finala na Rolan Garosu“, rekao je Medvedev.

(Tanjug)

