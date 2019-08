Medvedev o „ruskom ruletu“ sa Novakom (foto, video)

Srpski teniser Novak Đoković izgubio je od Rusa Danila Medvedeva 2:1 u setovima u polufinalu Sinsinatija.

What an incredible night. So much respect for @DjokerNole! Excited about the final tomorrow 👍💪 @ATP_Tour @CincyTennis pic.twitter.com/AD6whCAPWO

— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) August 18, 2019