Medvedev u čevrtfinalu AO protiv Ože-Alijasima

Drugi teniser sveta, Rus Danil Medvedev plasirao se danas u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedio Amerikanca Maksima Kresija sa 6:2, 7:6(4), 6:7(4), 7:5.

Meč drugog i 70. tenisera sveta na Margaret Kort areni trajao je tri i po sata.

U prvom setu je Medvedev napravio brejk u trećem gemu i i stekao kontrolu nad igrom. On se nije suočio niti sa jednim brejkom i igrao je veoma dosledno, napravivši samo jednu neiznudjenu grešku u tom delu igre.

Kresi je ostao u drugom setu osvojivši 85 odsto poena na prvi servis, imao je jedinu brejk loptu u setu pri rezultati 6:5, ali se Medvedev odbranio i potom dobio taj-brejk sa 7:4.

U trećem setu nije bilo brejk prilika pa je i taj deo igre rešen u taj-brejku koji je pripao američkom teniseru sa 7:4.

Medvedev je u četvrtom setu morao da bude strpljiv, pošto je propustio osam brejk lopti pre nego što je napravio odlučujući brejk u 11. gemu.

Njegov protivnik u borbi za polufinale biće Kanadjanin Feliks Ože-Alijasim koji je slavio protiv Hrvata Marina Čilića sa 2:6, 7:6(7), 6:2, 7:6(4).

Ože-Alijasim, koji treći put igra u Melburnu, oporavio se posle lošeg starta meča i upisao svoju prvu pobedu protiv Čilića posle tri sata i 39 minuta igre.

„Izgubio sam tri puta od Marina, ovo je prvi put da sam ga pobedio. On je šampion i to sam mu rekao na kraju. Tako da me pobeda, na ovaj način, čini zaista srećnim“, rekao je Kanadjanin posle meča.

Čilić, šampion Ju Es opena iz 2014, upisao je 14 vinera i dva puta oduzeo servis protivniku za vodjstvo od 1:0 u setovima, ali je nakon toga nivo njegove igre i servisa opao što je Ože-Alijasim iskoristio.

Uprkos tome što je imao samo 38 vinera, naspram 61 Čilića, Ože-Alijasim je zadržao kontrolu nad servisom, pogodivši 22 asa i nije pretrpeo brejk u drugom, trećem i četvrtom setu.

(Beta)

