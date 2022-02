Medvedev zasad odustao od trke sa Novakom, rešio da se izduva posle Australije (foto)

Ruski teniser Danil Medvedev našao je način da se malo „izduva“ posle finala Australijan opena u kome je izgubio od Rafaela Nadala sa 3:2.

Kako prenose sportski mediji, Medvedev je odustao od turnira u Roterdamu na kome je mogao da prestigne Novaka Đokovića na ATP listi. Umesto toga odlučio je da se druži sa sunarodnikom Danilom Kvjatom, doskorašnjim vozačem Formule 1.

No more tennis! My training for @F1 has officially started!! 💪💪@kvyatofficial @alex_albon pic.twitter.com/5xYKtdTwK0

— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) February 4, 2022