Mejveder: Vraćam se iz penzije za 200 miliona dolara

BEOGRAD – Bivši američki bokser Flojd Mejveder izjavio je danas za bokserski kanal Fajt hajp (Fight Hype) da bi se vratio u ring za sumu od 200 miliona dolara.

Amerikanac, čiji je nadimak Novac, nije imao profesionalnu borbu od 2017. godine, kada je u 50. borbi u karijeri porazio MMA borca Konora Mekgregora.

Mejveder se u međuvremenu borio u visokobudžetnim egzibicijama protiv Tenšina Nasukave, Logana Pola i Dona Mura.

„I dalje sam lik o kom se najviše priča u svetu boksa, iako se više ne borim. Sve što radim je pljačkanje banaka i oni nastavljaju da me plaćaju. Imam još tri egzibicije ove godine, mada bi to mogla da bude jedna borba i dve egzibicije. Ali znate šta, to bi koštalo najmanje 200 miliona dolara“, rekao je Mejveder za Fajt hajp.

Amerikanac je karijeru završio sa perfektnim skorom 50:0, a u karijeri se borio protiv bokserskih velikana poput Manija Pakjaoa, Kanela Alvareza i Oskara de la Hoje.

(Tanjug)

