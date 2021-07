Mekgregora izneli ga na nosilima (video)

Konor Mekgregor izgubio je od Dustina Poirijea na UFC-u 264 jer zbog povrede nije mogao da nastavi borbu posle prve runde.

The DIAMOND gets the dub via Doctor's Stoppage in RD 1️⃣ #UFC264 pic.twitter.com/fa4u4LVxzl — UFC (@ufc) July 11, 2021

Irski borac uganuo je gležanj i samo seo nekoliko sekundi pre kraja runde. Kad je bilo jasno da ne može da nastavi borbu, Konor je s poda urlao „lekarski prekid“ kako bi se obezbedio da mu se poraz ne beleži kao predaja.

Mekgregor nije sportski podneo poraz u borbi pre koje je najavljivao da će „ubiti protivnika“ i da će on „dvoranu napustiti u kovčegu“. Umesto toga, Konor je napustio na nosilima.

Pre toga, iz istog sedećeg položaja u kojem je dočekao kraj borbe, Mekgregor je gledao Porijeov pobednički govor, u kojem je Amerikanac sugerisao da je do povrede došlo dosta ranije, kad je blokirao jedan Konorov pokušaj low-kicka.

Conor McGregor was taken out on a stretcher after suffering a leg injury at #UFC264 pic.twitter.com/eQe9fa09YJ — ESPN MMA (@espnmma) July 11, 2021

„Karma nije kuć*a, nego ogledalo. Ovaj tip je govorio pogrešna sr***a, a ja sam naporno radio. Ponekad se ovakve stvari događaju, pobedio sam“, rekao je Porije, dok je Mekgregor s poda vikao: „Izudarao sam ga do krvi!“

Nije mogao da se pomiri s porazom pa je nastavio s pretnjama.

„Ovo nije gotovo! Rešićemo ovo van oktogona, nije me briga“, drao se Irac, a onda prešao na još ličnije provokacije.

„Tvoja žena mi je u privatnim porukama! Hej, mala, javi se, popričaćemo. Dobro izgledaš, kuč***e mala“, vikao je nemoćni Mekgregor.

Dustin Poirier's wife Jolie flipped off Conor McGregor in the aftermath of the fight 👀 #UFC264 pic.twitter.com/WfgVXmkQzc — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) July 11, 2021

Porijeova supruga Džuli nije bila impresionirana, pa je Ircu samo pokazala srednji prst.

