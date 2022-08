Mekinro pita: Zar Đoković nije mogao da dobije izuzeće?

NJUJORK – Legendarni američki teniser Džon Mekinro izjavio je da Srbin Novak Đoković ima „užasnu sezonu“ iako je ove godine osvojio Vimbldon.

Đoković je odustao od nastupa na Ju-Es openu, pošto kao nevakcinisani stranac ne može da uđe na teritoriju SAD.

„Ne zaboravimo da je bio nevakcinisan prošle godine. Tako da morate da mi objasnite zašto je igrao prošle godine, a bio je nevakcinisan. Sada je nevakcinisan i ne može da igra“, rekao je Mekinro, koji je analizirao prvi dan na ovogodišnjem Ju-Es openu, prenosi Jurosport.

Đoković je prošle godine u finalu Ju-Es opena poražen od Rusa Danila Medvedeva 6:4, 6:4, 6:4.

„U svakom slučaju to je po mom mišljenju smešno i tužno. Tako je kako je. Lično, ja sam vakcinisan i primio sam i buster dozu. Da sam ja na njegovom mestu, a nisam… Verovatno je i to razlog zašto je on osvojio 21 grend slem, a ja sedam. Zbog te njegove vere u sebe i da to u šta veruje je dobro za njega. On se očigledno odriče mnogo toga. Poštujem to, ali to je zaista žalosno. Ova godina mu je užas nad užasima. Bogu hvala da je osvojio Vimbldon“, istakao je Mekinro.

Legendarni američki teniser je ponovio da je ovo burna sezona za bivšeg najboljeg svetskog igrača.

„Ove godine su ga deportovali iz Australije, donekle se oporavio na Rolan Garosu i onda je osvojio Vimbldon. I kažete, u redu, dođi na Ju-Es open, možda možeš da budeš opet broj jedan na svetu? Ali mu ne daju da igra. Ne mogu da verujem! Zar nije mogao da dobije izuzeće? Ali opet dobio ga je u Australiji, pa su ga izbacili. Možete li da zamislite šta bi bilo da je takav debakl bio i ovde?“, zaključio je Mekinro.

(Tanjug)

