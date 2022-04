Mijailović: Rasterećeno do dobrog rezultata protiv Partiza

BEOGRAD – Fudbaler Čukaričkog Srđan Mijailović smatra da je Partizan favorit u utakmici Superlige Srbije, koji se igra u nedelju na Banovom brdu od 19. maja.

„Svima treba da bude jasno da se Čukarički neće predavati i da ćemo probati da ostvarimo pozitivan rezultat, ako nam se ukaže prilika i da pobedimo“, rekao je Mijailović za klupski sajt.

„Činjenica je da „večiti“ rivali imaju čak 25 bodova više od nas, a mi za sada čvrsto držimo treće mesto. Jasno je da su ova dva kluba ispred ostalih, ali nama ove sezone nedostaje upravo bolji rezultat protiv Crvene zvezde i Partizana. I trudićemo se da to popravimo, počevši već od duela u nedelju“, kaže Mijailović i dodaje.

„Crno-beli imaju svoju računicu, čini se da smo mi trenutno rasterećeniji, ali možda je to i naša prednost. Ima i Čukarički svoje kvalitete, igramo na našem stadionu, u dobroj smo formi, imamo čemu da se nadamo. Sigurno je da ćemo igrati otvoreno, da se nećemo braniti i da će publika na stadionu i pokraj malih ekrana moći da uživa“, zaključio je on.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.