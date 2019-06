Mijailović: Šta god se desi na bordu EL, možemo samo da dobijemo

BEOGRAD – Predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović, sumurijaući prošu sezonu, rekao je da će tim sledeće sezone voditi trener Andrea Trinkijeri, koji će za selektovanje tima imati veći budžet.

„Dosta je bilo dešavanja u protekloj sezoni. Mnogo smo uradili na svim poljima. Neki su očekivali možda i bolje rezultate, ali moramo biti realn gde smo zatekli klub pre dve godine. Pre dve godine smo krenuli ne ni iz čega, nego smo krenuli iz debelog minusa“, rekao je Mijailović na obraćanju u hotelu Radison.

On je istakao i da mu je drago što su se legende Partizana vratile i što, kako kaže danas nema nikoga ko je protiv ove uprave od Partizanovaca.

„Drago mi je da imamo prijatelje u celom sportskom društvu i što smo jedna velika porodica, Partizan“, rekao je Mijailović.

Mijailović se osvrnuo i na učinak crno-belih u Evropkupu, kao i na podršku navijača.

„U Evrokupu smo uradili mnogo, ali nismo imali sreće. Pola koša nas je delilo od većeg uspeha, ali je važno pomenuti da je Partizanova publika prepoznala želju da se Partizan vrati na pravi put. Mi smo bili treći najgledaniji klub i hvala navijačima“.

Mijailović je govorio i o nepravdi koja su, kako kaže, pogodila Partizan u ABA ligi i Košarkaškoj ligi Srbije (KLS).

„U ABA je bilo i nepravde prema našem klubu. Nismo to komentarisali, ali ćemo se kroz sistem boriti da klub bude poštovaniji. Što se tiče KLS nisam hteo ništa da komentarišem posle onakve četvrte utakmice. Partizan je za mene pobednik u toj utakmici. Ne znam šta bi bilo u petoj, ne znam da li bi pobedio u petoj, ali u četvrtoj jeste“, rekao je on.

Bord Evrolige sutra donosi odluku o dodeljivanji specijalne pozivnice zabičesće na tom takmičenju, a Mijailović je istakao da bez obzira na odluku, Partizan nema šta da izgubi.

„Razlog što nisam ništa komentarisao je sutrašnji dan od koga očekujemo da se nešto desi, ali šta god da se desi, ne možemo da izgubimo. Možemo samo da dobijemo. Šta god da se desi na bordu Evrolige, možemo samo da dobijemo. Mi smo raščistili u glavama, Partizan kroz sistem, trenažni centar i igranje u Areni, mi smo jedan ozbiljan evropski, veliki klub“, rekao je on.

Mijalović je naveo i da će Andrea Trinkijeri predvoditi ekipu i u sledećoj sezoni.

„Menjali smo mnogo trenera, a sada imamo Andreu Trinkijerija, koji će selektovati tim sa Nikolom Lončarom. Imaće veći budžet jer smo vratili dugove. Mi nemamo nijedan postupak pred BAT-om, nemamo uskoro ćemo rešiti naš najveći problem, a to je poreski dug. On je u reprogramu. Imaćemo grejs period od dve godine, a posle ćemo ga plaćati op manjoj. Neka svi Partizanovci znaju da nemamo mač za vratom. Hvala svima koji su pomogli, hvala Republici Srbiji jer je prepoznala da je Partizan brend od nacionalnog značaja“, zaključio je Mijailović.

(Tanjug)