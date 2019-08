Mijatović: Partizan sa Savom može protiv Zvezde

SPLIT – Legendarni fudbaler Partizana Predrag Mijatović izjavio je da crno-beli sa Savom Miloševićem na klupi mogu da se suprostave Crvenoj zvezdi u borbi za šampionsku titulu.

Mijatović je pre pet meseci kada je bio gost na svečanom otvaranju Sportskih igara mladih (SiM) u Beogradu rekao da je siguran kako će njegov prijatelj i nekadašnji cimer iz reprezentacije uspeti, a sinoć je na ceremoniji zatvaranja SIM u Splitu istakao da mu je drago što je bio u pravu.

„Kada je dolazio, poznavajući ga iz igračkih dana i kasnije, apsolutno sam bio siguran da će napraviti dobar posao. Taj posao se na kraju prošle sezone završio osvajanjem Kupa, što je bilo jako pozitivno u situaciji u kojoj se nalazio Partizan“, rekao je Mijatović Tanjugu.

Kako je naveo, ova sezona je počela mnogo bolje od prethodne.

„Vidim da su ambicije narasle, što je očekivano s obzirom na to da se radi o tako velikom klubu. Mislim da će Savo ići uzlaznom linijom i da će moći da se bori sa Crvenom zvezdom, koja je favorit i koja je u poslednjih nekoliko godina preuzela dominaciju u srpskom fudbalu. Nadam da će u tome uspeti, želim mu mnogo sreće i mislim da će on to moći da uradi“, istakao je Mijatović.

Nekadašnja zvezda Reala već dugo živi u Španiji, ali ističe da je Partizanu uvek spreman da pomogne.

„Moj život je vezan za Španiju, ali sam spreman da pomognem koliko god mogu i koliko je to u mojim mogućnostima. Kao partizanovac želim Partizanu sve najbolje. Tu sam, šta god da se desi, uvek ću biti tu i spreman da pomognem koliko mogu“, poručio je Mijatović.

(Tanjug)