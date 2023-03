Milan preko Totenhema do četvrtfinala Lige šampiona

Fudbaleri Milana plasirali su se večeras u četvrtfinale Lige šampiona, nakon što su u revanš meču u Londonu protiv Totenhema odigrali nerešeno 0:0.

U prvom meču, Milan je na svom terenu slavio rezultatom 1:0.

Početak meča je kasnio 10 minutu, pošto su obe ekipe imale problema u saobraćaju prilikom dolaska na stadion.

Oba tima su ušla oprezno u meč i u prvom poluvremenu nije viđena ozbiljnija prilika za postizanje gola.

Na kraju poluvremena timovi su imali izjednačen posed lopte, i uputili su po dva udarca ka golu protivnika. U prvom delu igre nije viđen ni jedan šut u okvir gola.

Milan je imao dobru priliku u 51. minutu preko Brahima Dijasa, ali je njegov udarac dobrom intervencijom zaustavio golman Totenhema Forster.

Prvi udarac u okvir gola Totenhem je uputio u 64. minutu, sa sedam metara iskosa sa desne strane šutirao je Pjer-Emil Hejbjerg ali je golman Milana Mainjan dobro reagovao.

Dva minuta kasdnije Milan je imao šansu posle kontra napada, ali je udarac Žirua zaustavio Forster.

U 77. minutu Totenhem je ostao sa igračem manje na terenu, pošto je posle neopreznog starta drugi žuti karton dobio Kristijano Romero.

Do kraja meča Totenhem je pokušavao da stigne do gola i anulira prednost Milana iz prvog meča, ali sa igračem manje nije uspeo da stigne do ozbiljnije prilike.

Milan je u završnici imao najbolju priliku, ali je udarac Origija zaustavila stativa.

(Beta)

