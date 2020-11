Milica Dabović o spornom tvitu: Reagujem srcem, ne razmišljam glavom

Bivša reprezentativka Srbije u košarci Milica Dabović tvitom koji su mnogi ocenili kao rasistički, podigla je dosta prašine u javnosti.

On je bio usmeren na Ivon Anderson, novu Amerikanku u košarkaškoj reprezentaciji Srbije. Milica je gostujući u jutarnjem programu TV Prva otkrila zašto je napisala sporni tvit.

„Zbog čega je rasistički? Ja nisam rasista. Igrala sam u 20 zemalja. Mi smo narod koji odmah okrivi nekoga, a ne zna zašto ga krivi. Ja sam ginula za ovu državu, provela 15 godina u reprezentaciji. Volim naš narod i ceo život i sreća je bilo usmereno za igranje za našu reprezentaciju. Sve ove godine koje sam provela u reprezentaciji, za mene je bilo šokantno da pored svih naših devojaka koje nisu pozvane…“, rekla je Dabovićeva.

Ivon Anderson nije prva Amerikanka koja igra za nacionalnu selekciju – već je ranije Danijel Pejdž branila boje Srbije

„Niko nas ništa nije pitao, niti smo smeli da komentarišemo. Nije se uklapala u reprezentaciju. Zašto pored svih naših talenata, dovesti neku crnkinju ili strankinju. Može biti Kinez ili ’Švaba’, nebitno je. Namera nije bila takva da bih ja vređala boju kože. Žao mi je što nisam bolje preformulisala. To je bilo sve iz srca, kao i svi moji tvitovi. Bilo je tu ljudi i koji su me podržali. Ja nisam neko ko mrzi, već neko ko voli.“

„Devojka ne treba da se oseti povređenom. Mi smo sportisti. Nisam verovala da će sve ovo da izazove ovakav haos, niti da će me proglasiti rasistom.“, dodala je košarkašica i još jednom se osvrnula na dolazak Danijel Pejdž u reprezentaciju uz najavu autobiografije koju piše.

„Kad smo mi čule kad je Amerikanka došla… To je mnogo teška knjiga, ja o tome sada pišem u svojoj knjizi. Kada imate toliko talenata i nisu tu i žao ti je što nisu tu… Žao mi je što se ne radi na toj deci. Ja sam bila vođa te reprezentacije. Gde je košarka? Košarka je propala. Toliko ima trenera koji ne mogu da dođu do izražaja. Ne daje se prostora deci koja mogu da dođu do izražaja.“

Bila je i ranije poznata po kritikama selektorke Marine Maljković sa kojom nije ostala u dobrim odnosim.

„Ja se ne slažem sa njenim izborima. Ja sam šest godina bila pored nje. Kada me je zvala da igram za reprezentaciju, ja sam joj rekla ’Za tebe ću život da dam, a ne da igram za reprezentaciju’. Ja sam impulsivna, reagujem srcem, ne razmišljam glavom…“

